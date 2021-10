Meningkatnya Penggunaan Livin' Dongkrak Transaksi Digital Bank Mandiri Hingga Rp 1.043 Triliun

TRIBUNNEWS.COM/FX ISMANTO

UNDIAN LIVING BY MANDIRI - (Kika) Direktur IT Bank Mandiri Timothy Utama, Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Rohan Hafas dan Direktur Jaringan & Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto berbincang bersama di sela-sela pengundian program Livin to The Max di Jakarta, Rabu (13/10). PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. merealisasikan program Livin' to The Max dengan hadiah berupa 100 unit BMW X1, 1.000 unit motor Vespa Sprint dan Yamaha NMax yang diundi setiap pekan sejak 2 Oktober-31 Desember 2021. Program yang menjadi bagian dari peringatan HUT Bank Mandiri ke-23 ini diharapkan dapat meningkatkan transaksi nasabah pada Super App Livin by Mandiri. TRIBUNNEWS.COM/IST