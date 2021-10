Hadiri Pertemuan HLCC, Menhub Ajak Anggota ICAO Bersinergi Bangkitkan Penerbangan Sipil

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menghadiri pertemuan Civil Aviation Organization-ICAO High Level Conference on Covid-19 (HLCC) 2021.

Kegiatan yang berlangsung dari 12-22 Oktober 2021 ini, untuk tercapainya kesepakatan global tentang langkah perbaikan penerbangan sipil sipil yang efisien di tengah pandemi Covid-19.

Budi Karya Sumadi mengatakan, Indonesia berharap mendapat informasi perkembangan terkini terkait penerbangan sipil ICAO di masa pandemi.

"Selain itu, dalam pertemuan ini juga kami ingin mendapatkan informasi tentang upaya yang diterapkan negara anggota ICAO di seluruh dunia," kata Budi Karya, Kamis (14/10/2021).

Kemudian dengan keikutsertaaan Indonesia, lanjut Budi Karya, diharapkan dapat menyuarakan hal strategis terkait penanganan penerbangan sipil di masa pandemi.

Ia juga menambahkan, bahwa krisis yang diakibatkan pandemi berdampak pada berbagai sektor kehidupan termasuk penerbangan sipil global.

"Larangan yang ketat memaksa sektor penerbangan sipil mengalami ketidakmenentuan. Maka dari itu, Indonesia memberikan apresiasi kepada ICAO yang telah konsisten melaukan sejumlah upaya selama pandemi," ucap Budi.

Karena itulah, menurut Budi Karya, Indonesia mengajak anggota ICAO saling bekerja sama untuk mengatasi pandemi ini dan sektor transportasi udara harus bangit kembali bahkan harus lebih kuat dari sebelumnya.

Sebagai informasi, Indonesia menyampaikan tiga kertas kerja. Kertas kerja ini berjudul Airport Emergency Planning, Assistance to Aircraft Accident Victims and Their Families dan ATM Contigency Measures and Recovery During Covid 19.

Delegasi RI dari Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan akan menyampaikan kertas kerja tersebut di depan seluruh negara anggota ICAO. Selain itu, Indonesia juga menyampaikan 6 (enam) Information Papers yang diunggah oleh ICAO pada situs resmi HLCC 2021.