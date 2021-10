Kemenparekraf Dorong Potensi Ekonomi Kreatif Bidang Kekayaan Intelektual 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonomi kreatif bidang kekayaan intelektual sedikit banyak menopang perekonomian negara bahkan dunia.

Direktur Pemasaran Ekonomi Kreatif Kemenparekraf Yuana Rochma Astuti mengatakan pemerintah mendorong potensi pelaku ekonomi kreatif dan stakeholders lain.

“Peserta diharapkan semakin siap untuk terjun ke bisnis lisensi kekayaan intelektual," katanya dalam acara Katapel Maya 2021, Kamis (14/10/2021).

Yuana juga berharap ke depan IP-IP lokal bisa bersaing di kancah global.

"Harus bisa mengakselerasi hingga bisa lebih cepat untuk maju dan bersaing dengan IP-IP internasional," tutur dia.

Katapel Maya sebuah program yang digelar untuk mengakselerasi ekonomi kreatif di bidang kekayaan intelektual dengan menggabungkan workshop, mentoring, fasilitasi pemasaran digital dan online business matching.

Program Director Katapel.id Robby Wahyudi mengatakan sebanyak 20 IP (intellectual property) dipilih mendapatkan mentoring secara eksklusif oleh para praktisi di bidangnya.

"Kami telah memilih 20 IP. Mereka akan mengikuti rangkaian pelatihan mulai dari sesi teknis hingga sesi investment untuk mengembangkan IP terkait secara maksimal," ucap Robby.

Adapun 20 nama IP tersebut di antaranya:

1. Cerita Emo dan Sisi

2. Mon Heroes

3. Si Tankhi

4. Titus and Gita

5. Lolol and The Secret Mansion

6. Ningen Project

7. Solemn Kingdom

8. Petualangan Juni

9. Oramon

10. Komik Lembayung

11. Digidoy

12. Horeo

13. Memantik.id

14. Kosanimal

15. Petualangan Donat

16. KMVRT

17. Sengklekman

18. Diva The Series

19. Galeo Anak Segara

20. Pocong Buster King (PoBK)