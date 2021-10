Skystar Ventures UMN Gelar Demo Day, Ajak Mahasiswa UMN Memperkenalkan Ide Bisnis

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Inkubator bisnis Universitas Multimedia Nusantara dan Kompas Gramedia Group, Skystar Ventures UMN, menyelenggarakan Demo Day virtual yang diikuti oleh enam tim rintisan terpilih dari mahasiswa UMN. Demo Day merupakan rangkaian acara terakhir dari program inkubasi Skystar Ventures batch 8 yang sudah berjalan selama enam bulan.

Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari Venture Capital sebagai panelis untuk memberikan saran dan masukan kepada peserta inkubasi. Program inkubasi startup batch 8 ini digelar oleh Skystar Ventures UMN sejak Februari 2021 hingga Oktober 2021 secara daring. Program ini bertujuan untuk membantu para peserta inkubasi memvalidasi ide bisnis hingga tahap MVP (Minimum Viable Product).

Selain itu, beberapa praktisi startup seperti Leontius Adhika (CPO of SIRCLO), Mario Lasut (CMO Finansialku), Irfan Prabowo (Head of Marketing at Lemonilo), Jaka Wiradisuria (VP of Product & Operation of Kitabisa.com), Prasetyo Andy W. (Head of Product Flight at Tiket.com) juga turut memberikan mentoring eksklusif yang membahas mengenai pengalaman mereka selama membangun startup.

Sebagai acara puncak dari program inkubasi, Demo Day yang diselenggarakan oleh Skystar Ventures UMN dikemas dan didesain agar para peserta inkubasi dapat mempresentasikan perkembangan ide bisnis mereka kepada para panelis. Startup dari peserta program inkubasi Skystar Ventures UMN batch 8 terdiri dari beberapa kategori, seperti Teknologi Informasi, Creative, serta Digital & Media.

Acara ini sekaligus diselenggarakan untuk memberikan apresiasi kepada para mentor yang sudah membagikan ilmunya selama proses inkubasi berlangsung. Untuk itu, Skystar Ventures UMN turut mengundang mentor, partner, dan praktisi lainnya.

Skystar Ventures UMN sendiri sudah menyelenggarakan sebanyak tujuh batch program inkubasi sebelumnya dan telah mendukung lebih dari 40 startup dari berbagai macam kategori. Melalui program ini, diharapkan para peserta program inkubasi Skystar Ventures UMN dapat melanjutkan pengembangan startup-nya ke level yang lebih tinggi. Hal ini selaras dengan visi Skystar Ventures UMN untuk membangun ekosistem startup yang kompeten, kolaboratif, dan sustainable di lingkungan universitas.