Diresmikan Jokowi, PT PP Sebut Hotel Meruorah Bakal Jadi Daya Tarik Wisatawan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan Hotel Meruorah di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hotel Meruorah sebelumnya bernama Hotel Inaya Bay Komodo yang merupakan bagian dari Kawasan Terpadu Labuan Bajo, dikelola perusahaan patungan dari PT PP dan ASDP, yakni PT Indonesia Ferry Properti (IFPRO).

Baca juga: Pemerintah Diminta Kembangkan Pariwisata dan Ekonomi Digital Labuan Bajo

Direktur Utama PT PP, Novel Arsyad menyampaikan, hotel Meruorah akan menjadi daya tarik tersendiri di Kawasan Marina Labuan Bajo, terutama menarik wisatawan asing ke Labuan Bajo.

"PT PP berharap dengan berkembangnya Kawasan Marina Labuan Bajo dapat meningkatkan gairah pariwisata super priority di Indonesia, yang diharapkan dapat menjaring para wisatawan baik lokal maupun internasional. Sehingga akan meningkatkan perekonomian Indonesia dan khususnya masyarakat lokal," ujar Novel dalam keterangannya, Sabtu (16/10/2021).

Baca juga: Menteri PUPR Tekankan Penghijauan di Kawasan Pantai Marina Labuan Bajo

Hotel Meruorah merupakan hotel bintang lima mengusung kearifan lokal daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan menggunakan unsur kain tenun khas NTT dan keindahan alam Labuan Bajo yang tertuang di dalam desain intertior kamar yang elegan, serta hadir dalam aksen desain menjadi ciri khas tersendiri bagi Hotel Meruorah.

Hotel yang dikembangkan IFPRO di Kawasan Marina Labuan Bajo, telah beroperasi dengan membuka layanan kamar sebanyak 145 yang terdiri dari lima tipe kamar.

Hotel tersebut dilengkapi dengan fasilitas Merurorah Convention Center yang memiliki delapan Meeting Room, The Executive Lounge, The Bay Restaurant, Moon Bar, Café et Lobby, Swimming Pool, Fitness Center, Spa, dan Promenade.

Baca juga: Kemenhub Gelar FGD Penetapan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Pulau Parepare dan Pelabuhan Bajoe

Saat ini, IFPRO tengah membangun Kawasan Terpadu Marina Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur yang meliputi area komersial, hotel bintang lima, marina serta pengembangan dermaga penyebrangan.