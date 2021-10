Kalahkan Founder Amazon, Kekayaan CEO Tesla Elon Musk Tembus Rp 3.234 Triliun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kekayaan Founder dan CEO Tesla Elon Musk semakin melesat. Bukan saja hanya menjadi orang terkaya di dunia mengalahkan Founder Amazon Jeff Bezos, tapi nilai kekayaannya juga fantastis.

Bahkan pemberitaan CNBC International, kekayaan Elon Musk itu setara gabungan kekayaan miliarder kawakan Bill Gates dan Warren Buffett dijadikan satu.

Saat ini, kekayaan bersih pria berusia 50 tahun itu adalah 230 miliar dolar AS atau setara Rp 3.234,7 triliun (kurs Rp 14.064) pada Jumat pagi (15/10/2021), menurut Bloomberg Billionaires Index.

Gates duduk di tempat keempat dengan 130 miliar dolar AS atau setara Rp 1.828,3 triliun dan Buffett adalah No. 10 dengan 102 miliar dolar AS atau setara Rp 1.434,5 triliun.

Baik Gates dan Buffett sebelumnya memegang jubah orang terkaya di dunia. Musk pertama kali melewati CEO Amazon Jeff Bezos untuk menjadi orang terkaya di dunia pada Januari dengan kekayaan bersih 185 miliar dolar AS atau setara Rp 2.601,8 triliun. Bezos telah memegang gelar tersebut sejak 2017.

Musk telah menambahkan lebih dari 60 miliar dolar AS ke kekayaannya tahun ini berkat kinerja kuat saham Tesla serta penjualan saham baru-baru ini di SpaceX yang memberi nilai perusahaan sebesar 100 miliar dolar AS. Kesepakatan SpaceX menambahkan 11 miliar dolar AS ke kekayaan bersih Musk, menurut Bloomberg.

Bezos, yang baru-baru ini menerima ejekan Musk ketika eksekutif Tesla men-tweet emoji medali perak kepadanya, masih menjadi orang terkaya kedua di dunia dengan kekayaan bersih 191 miliar dolar AS.

Tentu saja, Gates dan Buffett akan secara signifikan lebih dekat dengan Musk dalam peringkat kekayaan jika bukan karena pemberian filantropi keduanya. Keduanya telah memberikan puluhan miliar dolar untuk tujuan amal selama bertahun-tahun, sementara Musk telah dikritik karena tidak memberikan lebih banyak kekayaannya yang besar.

Musk sebelumnya mengatakan dia lebih memilih untuk tetap anonim ketika memberikan uang, dan awal tahun ini meminta pengguna Twitter untuk "umpan balik kritis" tentang cara dia bisa menyumbang.

Tahun ini, Musk juga berjanji untuk memberikan 150 juta dolar AS, termasuk hadiah 100 juta dolar AS dalam kontes penghilangan karbon, angka yang menurut perkiraan Recode lebih besar dari semua pemberian amal sebelumnya.

