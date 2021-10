Sandiaga Uno: Kemenparekraf Siapkan Inovasi hingga Kolaborasi untuk Pengembangan UMKM

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengapresiasi gelaran Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI) 2021 yang berlangsung di Bogor, Jawa Barat.

Dalam gelaran ini, terdapat pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari berbagai kategori mulai dari kuliner hingga produk kerajinan tangan.

Sandiaga Uno menilai, program AKI 2021 merupakan bentuk apresiasi dan pengembangan usaha dari Kementerian Pariwisata Kreatif untuk para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia.

"Maka dari itu Kemenparekraf akan melakukan berbagai strategi inovasi, adaptasi dan kolaborasi untuk para pelaku UMKM untuk dapat terus berkembang," kata Sandiaga Uno, Minggu (17/10/2021).

Ia juga menyebutkan, AKI 2021 ini juga adalah pride of Indonesia dan dalam menumbuhkan hal tersebut ada sejumlah orientasi yang mensupport inovasi, yaitu sense of achievement, self direction.

"Hal tersebut ingin kita dorong juga bagaimana berani mengambil risiko yang berasal dari stimulus dan juga berasal dari pola kita untuk memberikan sense of security atau rasa aman,” Sandiaga Uno.

Baca juga: Sandiaga Uno : Produk Kreatif Lokal Jadi Modal Temanggung Mengembangkan Pariwisata Berkelas Dunia

Sementara itu, Bima Arya menyatakan bahwa yang paling strategis itu adalah melakukan connecting antara potensi lokal dengan infrastruktur nasional dan program-program nasional.

“Itulah yang akan kita dorong, tidak saja di Kota Bogor karena saya sebagai Ketua APEKS, pemerintah kota seluruh Indonesia akan berkolaborasi dengan program pemerintah pusat, industri film, potensi destinasi wisata, UMKM dan sebagainya," ujar Bima.