Dirut PGE Beberkan Strategi Pertamina Geothermal Energy Dalam Mencapai Target Perusahaan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) mendorong pegawainya melakukan inovasi untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan lewat ajang Geovation Awards 2021.

Geovation Awards 2021 yang merupakan Forum CIP PGE dengan tema Supporting Corporate Business Growth to Reach a World Class Geothermal Green Energy Company Through Impactful Innovation yang digelar dari 11-15 Oktober 2021 melalui aplikasi MEVENT PGE.

Direktur Utama PGE, Ahmad Yuniarto mengapresiasi seluruh Perwira PGE atas berbagai inovasi yang telah dilakukan dan berharap tetap berinovasi mendukung tercapainya sasaran strategis perusahaan.

“Selamat kepada seluruh Perwira PGE dengan pencapaian yang luar biasa dengan inovasi yang tiada henti, dan pada akhirnya kita semua menjadi pemenang,” kata Ahmad dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/10/2021).

Setelah dilaksanakan selama lima hari, Geovation Awards 2021 menghasilkan Real Value Creation sebesar Rp14,2 miliar, potensi value creation Rp242,6 miliar, dan project value creation Rp94,6 miliar.

Selain itu, Geovation Awards 2021 ini merupakan bagian PGE dalam menjalankan bisnisnya yang selalu menerapkan aspek environment, social, dan governance (ESG).

Khususnya dari sisi environment (lingkungan), sebagai wujud dukungan PGE terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan energi panas bumi yang ramah lingkungan.

Di samping itu program ini pun merupakan wujud memenuhi komitmen PGE untuk goal ke tujuh SDGs (Sustainable Development Goals).

Yaitu, memastikan akses energi terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern bagi semua (affordable and clean energy).