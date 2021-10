PertamaBank Sabet 2 Penghargaan Asian Banking and Finance Retail Banking Awards 2021

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PermataBank memenangi dua kategori penghargaan bergengsi Asian Banking and Finance, Retail Banking Awards 2021. Hal ini juga mengukuhkan PermataBank masuk ke dalam jajaran bank terbaik di Asia.

Pada penghargaan tahun ini PermataBank meraih penghargaan untuk kategori Mortgage and Home Loan Product of the Year dan Strategic Partnership of the Year.

Asian Banking and Finance Retail Banking Awards 2021 memberikan penghargaan kepada 140 bank terbaik di 31 negara Asia atas pencapaian mereka terhadap pertumbuhan perusahaan yang terus meningkat dalam dalam menyediakan layanan terbaik bagi nasabah.

Panel juri acara ini adalah John Dovaston - Asia Pacific Financial Services Leader di PwC, Nam Soon Liew - Mitra Pengelola Regional, ASEAN di EY, Kok-Yong Ho - Pemimpin, Industri Jasa Keuangan, Asia Tenggara dan Singapura di Deloitte, dan Anton Ruddenklau Partner - Head of Financial Services Advisory Global Co-Leader, Fintech di KPMG International.

Penilaian didasari oleh inovasi dan keunikan, keefektivitasan, dampak, dan dinamisme produk yang ditawarkan bagi konsumen.

Djumariah Tenteram, Direktur Retail Banking PermataBank mengatakan, penghargaan ini bentuk pengakuan terhadap produk dan layanan perbankan yang simple, fast dan reliable yang dianggap dapat bersaing dengan perusahaan terkemuka di Indonesia dan Asia.

Tim Charlton, penerbit majalah Asian Banking & Finance dalam keterangannya, Senin (18/10/2021) menyatakan, penghargaan ini bertujuan menantang perusahaan-perusahaan agar menghadirkan produk dan layanan kepada nasabah seiring dengan langkah kami menuju new normal.

PermataBank meraih penghargaan kategori Mortgage and Home Loan Product of the Year 2021 melalui produk PermataHome Ready Cash, produk pinjaman fleksibel dengan pembayaran bunga sesuai pemakaian untuk berbagai keperluan pembiayaan properti, baik pembelian properti ataupun re-financing.

Produk ini merupakan pinjaman hipotek revolving pertama di pasar Indonesia.

Sementara Strategic Partnership of the Year diraih melalui upaya menjalin kolaborasi dengan salah satu perusahaan sekuritas sebagai penyedia rekening dana nasabah pertama khusus untuk keperluan penyelesaian Transaksi Efek Nasabah.

Melalui kolaborasi tersebut dalam jangka waktu pendek total rekening yang diadministrasikan di PermataBank mencapai 200.000 rekening, menyumbang sepertiga dari rekening SID baru yang dibuka di C-BEST pada tahun 2020.

Djumariah mengatakan, dalam 3 tahun terakhir, pihaknya telah meluncurkan sejumlah kemitraan digital dengan pemain fintech terkemuka dari berbagai kategori untuk mengembangkan basis pelanggan secara signifikan.

"Melalui pencapaian ini kami optimis, PermataBank akan terus tumbuh dan memberikan kontribusi maksimal tidak hanya untuk kenyamanan nasabah tetapi juga masyarakat Indonesia melalui layanan perbankan yang inovatif," kata dia.