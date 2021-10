Cardless Withdrawal jadi Fitur Livin by Mandiri, Tarik Tunai Sampai Rp 5 Juta Tanpa Kartu

Cardless withdrawal jadi fitur idaman financial super apps Livin by Mandiri yakni tarik tunai sampai Rp 5 Juta tanpa kartu

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Bank Mandiri Tbk memperkuat posisinya di segmen perbankan retail dengan meluncurkan Financial Super App Livin' by Mandiri.

Dengan identitas baru layanan mobile banking ini, Bank Mandiri berkomitmen menghadirkan layanan perbankan digital yang lebih lengkap, mudah dan cocok jadi sahabat finansial bagi para nasabahnya.

Financial Super App Livin' by Mandiri terbaru menawarkan keunggulan utama yaitu pengalaman perbankan yang lengkap layaknya memiliki kantor cabang di genggaman, layanan keuangan yang inklusif melalui integrasi berbagai layanan keuangan dalam satu platform, dan solusi yang mengintegrasikan berbagai ekosistem digital favorit nasabah.

Baca juga: IHSG Sesi I Ditutup Melemah, Saham Bank Mandiri, BRI dan Astra Jadi Primadona Asing

Salah satu layanan yang paling disukai oleh pengguna aplikasi Financial Super App Livin' by Mandiri adalah cardless withdrawal atau Tarik Tunai Tanpa Kartu. Layanan ini menawarkan solusi penarikan tunai yang sangat praktis, cepat, dan aman.

Kini melalui Financial Super App Livin' by Mandiri terbaru, nasabah bisa melakukan penarikan tunai tanpa kartu di ATM Mandiri sampai dengan Rp 5 juta per hari.

Nasabah juga bisa membuat beberapa penarikan sekaligus secara bersamaan untuk berbagai keperluan.

Nasabah bahkan bisa menitipkan token tarik tunai kepada orang lain untuk melakukan penarikan di ATM Mandiri terdekat. Praktis bukan?

Tak heran apabila fitur cardless withdrawal ini termasuk dalam lima fitur terfavorit di Financial Super App Livin' by Mandiri.

Baca juga: Paramount Lands Kembangkan Kota Mandiri di Kawasan Tangerang

Fitur ini didukung oleh keberadaan lebih dari 11 ribu unit mesin ATM di seluruh Indonesia.