Pelaku Bisnis dan Ahli Marketing Ramaikan PGS Indonesia 2021

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Accesstrade Indonesia menyelenggarakan acara konferensi tahunan untuk kedua kalinya bertajuk Performance Growth Summit Indonesia 2021 (PGS Indonesia 2021).

CEO Accesstrade Indonesia Prayudho Rahardjo mengatakan pelaku bisnis dan para ahli marketing meramaikan kegiatan virtual ini.

“Konferensi ini diharapkan dapat menambah wawasan baru bagi para pelaku bisnis untuk menentukan strategi performance marketing mana yang sesuai dalam meningkatkan performa bisnis mereka," katanya dalam keterangan, Sabtu (23/10/2021).

"Tak hanya itu, PGS Indonesia 2021 dihadirkan untuk menjadi ajang networking bagi para pelaku industri performance marketing lainnya seperti pengiklan (advertiser), penayang iklan (publisher), solution provider dan juga ahensi digital marketing untuk berinteraksi satu sama lain,” sambungnya.

PGS Indonesia 2021 dilaksanakan dengan membagi sesi pembicara menjadi 2 room , yakni Room 1 dibuka dengan diskusi panel pertama dengan topik Building Connected Brand Experiences for a Post-Pandemic World.

Dalam diskusi panel ini para panelis mengupas tuntas bagaimana penggunaan strategi omnichannel yang mensinergikan metode offline dan online dalam pemasaran bisnis ritel di masa sebelum dan sesudah pandemi.

Sementara pada room 2 dibuka oleh pemaparan materi dengan topik mengenai “Mobile Programmatic Advertising: The Key to High Performing Ad Campaigns”, yaitu strategi yang tepat dalam menggunakan iklan mobile programmatic untuk para pelaku bisnis.

Sesi kedua pada room 1 dilanjutkan dengan diskusi panel kedua dengan topik “The Future of Rewards: Digital, Transactional, and Personal”.

Sementara pada room 2, topik yang diangkat mengenai Elevate Your Content with Stunning Visuals.

Kemudian, setelah break, room 1 dilanjutkan oleh sesi ketiga pemaparan materi mengenai Search Engine Marketing : How To Utilize Paid Search to Enhance Your Business.

Paralel di room 2, topik mengenai social media ads yang berjudul Shoot your customers in their hearts with Facebook Lookalike Audience Targeting.

Selanjutnya pada room 1, topik keempat mengenai “Better Audience Engagement with Video Ads”.

Paralel di room 2, pemaparan dari pemateri mengenai Affiliate vs. Influencer Marketing: The What, Why & How. Prayudho.