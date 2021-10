45 Perusahaan Indonesia Siap Hadiri One on One Meeting di Business Forum Expo 2020 Dubai

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia akan berpartisipasi dalam Expo 2020 Dubai melalui penyelenggaraan Business Forum 22 -28 Oktober 2021.

Di kegiatan ini Kementerian Perindustrian RI menghadirkan Business Forum dengan berbagai tema dalam tujuh hari penyelenggaraannya, yaitu Indonesia 4.0 (fokus sektor industri 4.0), opportunity of collaboration, Indonesia as reliable investment partner dan SMIs Build the Nation.

Setidaknya 45 perusahaan industri Indonesia menyatakan konfirmasinya dalam partisipasi one on one meeting.

Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang telah menerapkan industri 4.0, produsen produk halal, serta perusahaan kawasan industri halal.

Baca juga: Resmikan Apkasi Otonomi Expo 2021, Jokowi Minta Daerah Manfaatkan Peluang Ekspor

Selain menampilkan narasumber yang berasal dari kalangan pemerintah selaku pemangku keputusan, rangkaian Business Forum juga diisi oleh perusahaan industri di Indonesia.

Baca juga: Mentan SYL Targetkan Pengembangan 1 Juta Bibit dan Ekspor Jeruk Tiga Kali Lipat

Setelah pelaksanaan business forum, Kemenperin memfasilitasi one on one meeting antara perusahaan industri dari Indonesia dengan perusahaan Persatuan Emirat Arab secara virtual.

"Diharapkan melalui pelaksanaan business forum dan one-on-one meeting ini, akan tercipta semakin banyak kerja sama antara perusahaan industri Indonesia dengan investor asing untuk bersama-sama membangun industri 4.0, kawasan industri dan industri halal," tutur Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Minggu (24/10/2021).