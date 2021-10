Pupuk Kaltim Garap Peluang Bisnis Suku Cadang Industri dan Jasa Pemeliharaan Pabrik

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Sanusi

TRIBUNNEWS.COM, BONTANG - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) siap menggarap peluang bisnis produksi suku cadang lintas industri dan jasa pemeliharaan pabrik.

Hal itu dilakukan untuk memanfaatkan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan saat ini.

Seperti diketahui, saat ini Pupuk Kaltim memiliki 5 unit pabrik urea kapasitas 3,4 juta ton per tahun, 5 unit pabrik amoniak kapasitas 2,78 juta ton per tahun dan pabrik NPK kapasitas 350 ribu ton per tahun.

“Selain tugas utama memastikan laju operasional pabrik, kemampuan fabrikasi dan pengalaman teknis yang dimiliki unit kerja, JPP (Jasa Pelayanan Pabrik) Pupuk Kaltim juga menyimpan potensi bisnis yang tak luput dikembangkan oleh Perusahaan.

Kami mencanangkan JPP sebagai Strategic Business Unit dan mengkomersilkan layanan kepada industri dan perusahaan lain yang membutuhkan,” terang Direktur Operasi dan Produksi Pupuk Kaltim Hanggara Patrianta, Minggu (24/10/2021).

Dia mengatakan pengembangan JPP sebagai strategic business unit dapat dilaksanakan karena kebutuhan perawatan pabrik internal perusahaan dapat direncanakan dan dikelola.

Sebagai produsen pupuk, Pupuk Kaltim memiliki pabrik dengan tingkat kompleksitas operasional tinggi, yang tentunya membutuhkan tenaga ahli dan tim khusus yang berpengalaman, mulai dari mengoperasikan pabrik hingga melakukan pemeliharaan.

Untuk tujuan tersebut, Pupuk Kaltim memiliki sebuah unit kerja yang dinamai Jasa Pelayanan Pabrik (JPP).

Dia menjelaskan JPP adalah untuk pemeliharaan pabrik-pabrik Pupuk Kaltim. Tugas utamanya adalah memastikan bahwa operasional pabrik dapat terus berjalan lancar, dengan memberikan pemeliharaan berkala bersama para engineer berpengalaman, hingga fabrikasi suku cadang permesinan secara mandiri.