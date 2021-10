Kinerja Positif, Pegadaian Raih Dua Penghargaan Best SOE-CEO 2021

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Pegadaian meraih penghargaan di ajang Infobank The Best State-Owned Enterprise 2021 yang diselenggarakan, Jumat (22/10/2021).

Pegadaian mendapatkan 2 penghargaan The Best SOE 2021 karena Pegadaian dinilai memiliki kinerja yang baik selama 5 tahun berturut-turut dan The Best CEO 2021 yang disematkan untuk Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto.

“Pegadaian dipercaya oleh berbagai pihak serta diberi amanah untuk menciptakan kinerja yang lebih baik lagi, serta memberikan kontribusi bagi perekonomian dan terus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” ujar Kuswiyoto.

Kuswiyoto sangat bersyukur atas apresiasi yang diberikan sebagai The Best CEO 2021.

Penghargaan ini akan menjadi pemacu semangat untuk terus berkarya selama menahkodai kapal Pegadaian, serta memberikan motivasi bagi awak-awak kapalnya yaitu Insan Pegadaian di seluruh Indonesia.

“Penghargaan ini saya dedikasikan untuk seluruh Insan Pegadaian yang telah bekerja keras tanpa kenal lelah untuk perusahaan. Saya berharap penghargaan ini juga dapat memotivasi Insan Pegadaian untuk terus semangat dalam bekerja, tambah Kuswiyoto.

Sebagai informasi, Infobank The Best State-Owned Enterprise 2021 diikuti oleh perusahaan BUMN yang dinilai berdasarkan pencapaian kinerja keuangan selama 5 tahun berturut-turut serta aktivitas bisnis di masa pandemi Covid-19.

Kali ini kegiatan dilenggarakan bersamaan dengan perayaan Hari Santri Nasional serta bulan literasi keuangan syariah.