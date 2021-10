Wapres: Pandemi Tidak Surutkan Optimisme Kembangkan Ekonomi Syariah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia (BI) atas penyelenggaraan festival ekonomi syariah atau Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-8 tahun 2021.

Wapres mengatakan, gelaran ISEF konsisten dilaksanakan setiap tahun dan kini memasuki tahun ke-8 walaupun dalam suasana pandemi Covid-19.

"Dengan terselenggaranya acara ISEF ke-8 beserta rangkaiannya telah membuktikan bahwa pandemi Covid-19 tidak menyurutkan semangat dan optimisme kita semua untuk terus mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia," ujarnya, Rabu (27/10/2021).

Pengembangan tersebut, kata Ma'ruf, sebagai upaya untuk memajukan kesejahteraan bersama dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Adapun tema yang diangkat pada ISEF ke-8 tahun 2021 adalah 'Magnifying Industries through Food and Fashion Markets for Economic Recovery'," katanya.

Menurut Wapres, tema ISEF saat ini sangat tepat, sesuai dengan cita-cita, harapan, dan merupakan peluang bagi Indonesia ke depan.

"Merupakan peluang untuk menjadi bangsa lebih besar melalui ekonomi dan keuangan syariah," pungkas ketua harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) tersebut.