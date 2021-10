Dorong Praktik Sawit Berkelanjutan, TSE Group Tata Ulang Strategi Kebijakan NDPE

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willem Jonata

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagai bagian dari industri perkebunan kelapa sawit, Tunas Sawa Erma (TSE) Group menunjukkan keseriusannya terhadap praktik keberlanjutan industri sawit.

Komitmen ini ditunjukkan melalui penataan ulang kebijakan No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) beserta instrumen-instrumen implementasinya.

Dalam perumusan strategi ini, TSE Group menggandeng Yayasan Hylobates Awara (YAHYWA).

YAHYWA merupakan lembaga independen yang bergerak di bidang konservasi keanekaragaman hayati, perencanaan dan pengelolaan lansekap, serta tata kelola restorasi, rehabilitasi, dan rekonsiliasi biodiversity.

Kolaborasi yang berlangsung hingga tiga tahun mendatang ini ditujukan untuk memastikan bahwa strategi dan langkah-langkah yang dilakukan dapat terukur.

Harapannya, persiapan yang jauh lebih matang akan melahirkan kebijakan komprehensif, transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi.

“Kami bersungguh-sungguh ingin memanifestasikan NDPE Policy dengan strategi manajemen yang tepat, sistematis dan terintegrasi agar semua berjalan secara sinkron dan saling terkait,” ujar Direktur TSE Group Luwy Leunufna, usai kick off meeting NDPE Policy di Kantor Pusat TSE Group di Jakarta, Jumat (22/10/2021).

Seperti dijelaskan Luwy, TSE Group membagi proses pelaksanaan NDPE dalam empat fase.

Pertama, reformulasi kebijakan baru NDPE sekaligus penyusunan time bound plan.