Pandemi di Ibu Kota Membaik, Bank DKI Catat Penyaluran Kredit UMKM Meningkat 31,4 Persen

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta bidang perbankan, Bank DKI mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan pada September 2021.

Pertumbuhan tercermin pada peningkatan penyaluran kredit sebesar 11,8 persen secara year on year (YoY) dari Rp32,8 triliun per September 2020 menjadi Rp36,7 triliun per September 2021.

Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy mengatakan pertumbuhan tersebut ditopang oleh peningkatan kredit segmen UMKM 31,4 persen menjadi Rp2 triliun pada kuartal III tahun 2021.

Disusul segmen komersial dan korporasi yang tercatat naik 13,3 persen (YoY) menjadi Rp17,9 triliun, dan segmen konsumer tumbuh 8,3 persen menjadi Rp16,7 triliun.

"Sejumlah upaya perbaikan rasio kredit bermasalah yang dilakukan telah menunjukkan hasil yang baik," kata Fidri dalam keterangannya, Jumat (29/10/2021).

Peningkatan penyaluran kredit itu juga didukung perbaikan kualitas aset Bank DKI yang ditandai dengan penurunan rasio non-performing loan (NPL), tercatat 2,93 persen pada periode September 2021 atau membaik dibanding periode September 2020 sebesar 3,49 persen.

Pada sisi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), juga alami pertumbuhan 7,2 persen menjadi Rp 47,1 triliun.

Pertumbuhan DPK itu mendorong peningkatan rasio dana murah (CASA) terhadap total DPK 42,3 persen per September 2021 dari sebelumnya 39,26 persen per September 2020.

Hal ini turut mempengaruhi perbaikan efisiensi biaya dana atau cost of fund Bank DKI dari 4,68 persen per September 2020 menjadi 3,29 persen per September 2021.

