Pertumbuhan Pasar Modal Indonesia Diyakini Akan Terus Berlanjut di Tahun Depan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meyakini pertumbuhan pasar modal Indonesia dinyakini masih akan berlanjut pada tahun depan.

Direktur Pengaturan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Edi Broto Suwarno mengatakan, satu di antara faktor yang menguatkan pasar modal yaitu meningkatnya korporasi atau UMKM yang memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pembiayaan usaha.

“Di sektor pasar modal, kami melihat tren penguatan IHSG dan ini diperkirakan akan terus berlanjut," kata Edi saat acara InfobankTalkNews Media Discussion dengan tema Outlook Pasar Modal 2022: Momentum Pemulihan Ekonomi dan Imbas Tapering The Fed, Jumat (29/10/2021).

Menurutnya, pasar modal pada tahun depan akan diramaikan perusahaan-perusahaan Unicorn yang bergerak di bidang teknologi, untuk melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Baca juga: Wow, Laba Bersih Saratoga Melompat 10 Kali Lipat, dari Rp 1,2 T Jadi Rp 14,1 Triliun YoY

Antusiasme masyarakat terhadap perusahaan teknologi, kata Edi, bisa dilihat dari penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) PT Bukalapak.com.

Baca juga: Mencermati Saham Emiten Sawit di Tengah Tingginya Lonjakan Harga CPO Saat Ini

"Antusiasime ini tentunya akan berdampak positif pada pasar modal tahun depan,” ucapnya.

Namun, Edi mengingatkan investor memperhatikan tantangan global di 2022, seperti pemulihan ekonomi global maupun domestik yang diliputi ketidakpastian dan potensi terjadinya gelombang ketiga varian Covid-19.

Baca juga: Faisal Basri: Investasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Sampai Kiamat Tidak Balik Modal

Selain itu, masih ada risiko kejadian global yang tidak terduga seperti krisis energi maupun kasus Evergrande yang memperlambat perekonomian Tiongkok, serta normalisasi kebijakan moneter atau tapering off Bank Sentral AS, The Fed yang kemungkinan akan dimulai pada 2021.

Kepala Divisi Riset dan Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Verdi Ikhwan menyampaikan, proyeksi beberapa analis terhadap pergerakan IHSG ke depan bisa tembus ke angka 7.000.