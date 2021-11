Biaya Sewa Pesawat Garuda Mahal, Staf Khusus Menteri BUMN Sebut Peter Gontha Juga Ikut Tanda Tangan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Komisaris Garuda Indonesia, Peter Gontha, membongkar selisih harga sewa pesawat yang tidak wajar antara manajemen Garuda Indonesia dan lessor.

Melalui akun Instagram pribadinya, Peter menyebut harga sewa pesawat jenis Boeing 777 di pasar mencapai 750.000 dolar AS atau setara Rp10,6 miliar per bulan (asumsi kurs Rp14.221 per dolar AS).

Namun, manajemen Garuda sebelumnya berani membayar di angka 1,4 juta dolar AS atau Rp19,9 miliar per bulan.

Adanya postingan tersebut, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) langsung menanggapinya.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, dalam pengadaan sejumlah pesawat antara Garuda Indonesia dan lessor, harus melibatkan persetujuan petinggi di Perseroan dalam hal ini Direksi dan Komisaris.

Arya mengungkapkan, dalam prosesnya, Peter Gontha termasuk petinggi (Komisaris) yang saat menyetujui pengadaan pesawat yang dimaksud.

Namun, Arya enggan menjelaskan secara gamblang jenis pesawat yang disewa oleh maskapai berkode saham GIAA tersebut.

"Sebagai informasi juga, Pak Peter Gontha ikut dalam penyewaan pesawat-pesawat tersebut. Dan beliau pun ikut menandatangani," ucap Arya kepada wartawan, Senin (1/11/2021).

"Memang ada penyewaan pesawat yang tidak mereka (Komisaris khususnya Peter Gontha) tandatangani, tapi yang lain ikut semua tanda tangan pesawat," sambungnya.