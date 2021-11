Laba Bersih BCA di Kuartal III-2021 Masih Tertinggi Dibanding Tiga Bank Ini 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bank-bank besar Tanah Air masih mencatatkan kinerja positif hingga kuartal III-2021.

Ini terefleksikan dari sebagian besar laba bersih bank besar yang tumbuh pesat, bahkan mencapai double digit.

Tercatat 4 bank besar yang terdiri dari PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk membukukan pertumbuhan laba di atas 10 persen, bahkan ada yang hampir mencapai 60 persen.

Pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) yang dibukukan oleh perbankan. Selain itu, hasil dari upaya bank untuk menekan beban bunga sudah mulai terlihat.

Lantas, bank mana yang membukukan laba bersih paling tinggi?

1. BCA

Dari perolehan laba bersih, BCA masih mengungguli anggota the big four lainnya. Tercatat bank swasta terbesar itu membukukan laba Rp 23,32 triliun pada kuartal III-2021, tumbuh 15,8 persen secara year on year (yoy) dibandingkan September 2020 sebesar Rp 20,03 triliun.

Capaian laba bersih tersebut sejalan dengan tumbuhnya pendapatan bunga bersih sebesar 3,3 persen yoy menjadi Rp 42,2 triliun.

Pendapatan bunga bersih itu berhasil dicetak oleh BCA dengan total penyaluran kredit sejak awal tahun hingga September 2021 yang masih tumbuh 4,1 persen secara yoy.

Dari sisi pendanaan, bank dengan kode emiten BBCA itu berhasil menekan biaya bunga, seiring tumbuhnya CASA perusahaan sebesar 21 persen yoy, mencapai Rp 721,8 triliun, kemudian deposito juga meningkat 9,7 persen yoy menjadi Rp 201,9 triliun.