Mengapa GoFood Selalu Jadi Andalan Pelanggan dan UMKM? Ini Rahasianya!

TRIBUNNEWS.COM – Layanan online food delivery GoFood selalu jadi andalan bagi para pelanggan dan mitra UMKM selama bertahun-tahun. Kira-kira, apa sih rahasianya?

Ini karena GoFood selalu konsisten menciptakan inovasi untuk memberikan pengalaman kuliner terbaik. Tak hanya sekedar memanjakan pelanggan, inovasi GoFood juga membantu para merchant UMKM lokal agar kian berkembang.

Salah satu inovasi teranyar GoFood yang digemari masyarakat adalah fitur GoFood PLUS dan Order Sekaligus. Kedua fitur tersebut membuat pelanggan makin setia untuk mengandalkan layanan GoFood di setiap waktu. Kedua fitur ini semakin mengukuhkan posisi GoFood sebagai penyedia layanan pesan-antar makanan online yang mengusung nilai value for money bagi pelanggan.

Dengan GoFood PLUS, para pelanggan dapat menikmati jutaan menu kuliner pilihan dengan harga terjangkau dengan memanfaatkan paket berlangganan untuk potongan harga langsung. Bagian terbaiknya, pelanggan juga mendapatkan diskon ongkos kirim.

Terbukti, GoFood mencatatkan peningkatan jumlah pelanggan GoFood PLUS hampir 5 kali lipat dari Januari hingga Juni 2021, dikutip dari rilisan pers yang diterima Tribunnews, Sabtu (30/10/2021).

Fitur lainnya, Order Sekaligus, memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk memesan makanan/minuman dari banyak resto pilihan sekaligus yang berada di satu lokasi. Dengan cara ini, pelanggan bisa merasakan langsung kemudahan pemesannya sekaligus biaya ongkos kirim yang jauh lebih hemat.

Hingga kini, fitur Order Sekaligus sudah hadir di 41 lokasi di 7 kota besar termasuk Jabodetabek, Bandung dan Surabaya dan mengalami peningkatan 8 kali sejak diluncurkan pada September 2020.

Dukung kemajuan para mitra UMKM lokal

Mendukung kemajuan bisnis para mitra UMKM, Gofood melengkapi fitur dari aplikasi untuk mitra usaha, GoBiz, dengan fitur inovatif BizTips.

BizTips berisi beragam kiat-kiat dan resep sukses mengelola bisnis secara mandiri. Fitur ini efektif membantu mitra UMKM kuliner dalam mengelola bisnis dengan lebih baik dan efisien.

Tak cukup sampai di situ, Co-Founder & CEO Gojek Kevin Aluwi mengatakan GoFood juga melakukan pendekatan hyperlocal demi memberikan merchant UMKM akses yang makin luas kepada pelanggan, sehingga meningkatkan peluang pendapatan mereka.

“Tidak hanya memanjakan pelanggan dengan pengalaman kuliner terbaik, GoFood juga mendorong eksposur merchant UMKM lokal melalui teknologi personalisasi data yang memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan rekomendasi kuliner dari mitra UMKM yang berada di sekitar lokasi pelanggan, sesuai dengan preferensi mereka,” ungkap Kevin.

Melalui sederet fitur inovatif inilah GoFood membantu para mitra usaha untuk go digital dan mengembangkan usaha mereka selama pandemi berlangsung.

Saat ini, tercatat 1 juta mitra usaha kuliner yang memanfaatkan GoFood, di mana 99% di antaranya berskala UMKM.

Fakta menarik juga dilaporkan oleh survei Lembaga Demografi Fakultas EKonomi & Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI). Tercatat 250 ribu mitra usaha baru bergabung di GoFood pada 2020, dan 43% adalah para pengusaha pemula.

Kehadiran GoFood juga mempermudah para pengusaha pemula untuk mulai berjualan online. Hal ini dicatatkan pada data internal perusahaan yang menunjukkan pendapatan rata-rata bulanan mitra usaha baru yang bergabung ke GoFood pada kuartal dua tahun 2020 meningkat hingga 7 kali lipat.