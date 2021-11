Deklarasi Jakarta Jadi Pembuka ASEAN Marketing Summit 2021

Tony Fernandes, CEO AirAsia Group di The 7th ASEAN Marketing Summit 2021 yang digelar virtual, Kamis (4/11/2021).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - The 7th ASEAN Marketing Summit 2021 mengangkat tema Post Normal ASEAN, The Rise of Entrepreneurial Marketing sukses diselenggarakan secara virtual, Kamis (4/11/2021.

Kegiatan ini dibuka dengan Deklarasi Jakarta 54 atau The Jakarta Declaration of ASEAN 54 dan menghadirkan sejumlah pembicara lintas negara ASEAN dalam berdiskusi terkait Entrepreneurial Marketing sebagai kunci pemulihan industri menyambut endemik.

Terdiri dari 5 poin deklarasi, delapan negara anggota ASEAN Marketing Federation siap mengadopsi

kolaborasi, memperkuat dan memfasilitasi pertukaran informasi di ASEAN, mempromosikan

Marketing Technology untuk membangun kemanusiaan.

Mereka juga berkomitmen membangun berkolaborasi dengan organisasi dari beragam latar belakang untuk mendukung pemulihan ekonomi.

The Jakarta Declaration of ASEAN 54 dideklarasikan oleh Roger Wang, Permanent Chairman, AMF ASEAN

Caucus.

Berikut isi deklarasi Jakarta ASEAN 54:

1. Kami, Kaukus Pemasaran ASEAN akan berjanji untuk mengadopsi kolaborasi damai tidak hanya di antara komunitas Asia tetapi untuk memperluas niat baik ini secara global.

Baca juga: iDMC Tantang Siswa Ciptakan Strategi Pemasaran Digital dengan Software Mimic Pro

2. Kami akan menginisiasi Komunitas Pemasaran ASEAN untuk terlibat dalam aktivitas dan bekerja untuk memimpin dunia dalam bidang standarisasi dan keunggulan pemasaran.

3. Kami akan mendorong pemanfaatan Teknologi Pemasaran untuk meningkatkan dan meningkatkan kualitas Kemanusiaan.

4. Kami akan memperkuat dan memfasilitasi di bidang pertukaran informasi dan berbagi pengetahuan di antara komunitas pemasaran di kawasan ASEAN.

Baca juga: BTS Meal Sukses, Ini Strategi Pemasaran yang Digunakan McDonalds