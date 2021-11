Tambang batu bara. Harga Batubara Acuan 215,01 Dolar AS Per Ton, ESDM: Level Tertinggi Dalam Puluhan Tahun Terakhir

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam laporannya menyebutkan, Harga Batubara Acuan (HBA) bulan November melonjak 33 persen.

Di mana pada bulan ini harganya berada di level 215,01 dolar Amerika Serikat (AS) per ton, dan pada bulan sebelumnya berada di level 161,63 dolar AS.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agung Pribadi menjelaskan, kenaikan ini dipengaruhi oleh datangnya musim dingin dan krisis batubara yang dialami China sehingga berimbas pada harga batubara global.

"Harga ini merupakan level HBA tertinggi dalam puluhan tahun terakhir," ucap Agung dikutip Selasa (9/11/2021).

"Permintaan dari Tiongkok terus meningkat menyusul mulai memasuki musim dingin serta kondisi cuaca buruk menyebabkan terganggunya kegiatan produksi dan transportasi batubara di provinsi produsen batubara," jelasnya.

Dirinya melanjutkan, faktor komoditas lain menjadi penyebab meningkatnya HBA November.

Seperti kenaikan harga gas alam juga memiliki pengaruh dalam menentukan harga batubara global.

"Supercycle masih punya pengaruh mendorong kenaikan harga komoditas dasar akibat dari adanya pertumbuhan ekonomi global baru pascapandemi," jelas Agung.

HBA sendiri terus mengalami reli yang luar biasa sepanjang tahun 2021.