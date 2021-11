Masuk Forbes 30 Under 30, Perjuangan Bernadus Wijaya dari Indonesia Idol hingga Jadi CEO

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bernadus Setya Ananda Wijaya atau yang akrab disapa Bernadus Wijaya yang kini cukup dikenal sebagai salah satu anak muda yang masuk dalam Forbes 30 Under 30 Asia 2021 di bidang Financial and Venture Capital pada Maret 2021.

Bernadus Wijaya menjadi CEO PT Sucor Sekuritas, sebelum pria ini genap berusia 30 tahun.

Prestasi yang ditorehkan tentu bukan dari hasil instan, butuh kerja keras yang tentunya tidak mudah untuk dilalui.

Baca juga: Platform YO! Inves Bidik Investor Ritel yang Ingin Biakkan Duit di Reksadana

“Kita jangan mimpi di siang bolong, cuma ingin gaji segini-gini aja, dapat uang jatuh dari langit, atau dapat dari orang tua lalu kita invetasikan dan langsung jadi konglomerat tiba-tiba. Kita harus kerja keras, memaksimalkan talenta, dan power kita,” kata Bernadus saat bercerita kepada Kompas.com, akhir pekan lalu.

Pria kelahiran Sleman Yogyakarta yang kini berusia 30 tahun mengungkapkan, dirinya sempat memiliki banyak cita-cita di waktu kecil.

Dia sempat ingin menjadi penyanyi dan juga dokter. Keinginannya menjadi seorang penyanyi mendorongnya untuk ikut ajang pencarian bakat Indonesian Idol, meski tidak terpilih.

Dia juga sempat mencoba peruntungan mendaftar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, namun tidak diterima.

Baca juga: Aplikasi Ajaib Digunakan Lebih dari 1 Juta Investor Saham dan Reksadana Online

Menapakkan kaki di Jakarta pada tahun 2013, Bernadus memulai karir di bidang yang sama sekali belum pernah ia tekuni, yakni di perusahaan finansial. Padahal, Bernadus menyandang gelar Bachelor of Science (B.Sc.) di bidang StudiChemical Engineering.

Pria lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini mengatakan, setelah ia lulus dari perguruan tinggi, mencari pekerjaan di bidang minyak dan gas cukup sulit.

Sehingga ia mencoba peruntungan di salah satu perusahaan finansial Citibank Indonesia, dan memulai pengalaman baru di bagian custodian atau lebih spesifik di transfer agency unit.