Penggemar McDonald’s Merapat, Ini Deretan Promo yang Bisa Kamu Nikmati Di ShopeePay 11.11 Big Deals

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – ShopeePay dan Mcdonald’s Indonesia mengumumkan kolaborasi eksklusif jelang puncak kampanye ShopeePay 11.11 Big Deals.

Lewat berbagai rangkaian promo menarik ShopeePay dan ShopeeFood, pelanggan McDonald’s dapat menikmati Cashback 50% untuk pembelian drive thru dan take away, Voucher Diskon 50 ribu, dan Diskon ShopeeFood sebesar 40% mulai dari tanggal 10 hingga 13 November 2021.

Kolaborasi ini menjadi kerja sama teranyar yang dilakukan oleh ShopeePay dan McDonald’s Indonesia setelah melakukan berbagai kerja sama, khususnya selama masa pandemi.

Berkat kerja sama tersebut, data internal McDonald’s Indonesia menunjukkan bahwa jumlah transaksi menggunakan ShopeePay meningkat hingga 2 kali lipat dalam satu tahun terakhir di 245 gerai McDonald’s Indonesia.

Yanti Lawidjaja, Direktur Keuangan dan TI McDonald’s Indonesia mengatakan, pihaknya dan ShopeePay akan memberikan promo yang lebih besar khusus bagi para pelanggan pada ShopeePay 11.11 Big Deals.

Promo ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi atas antusiasme masyarakat terhadap program-program cashless dan penggunaan pembayaran digital dari McDonald’s Indonesia.



“Kolaborasi ini juga menjawab kebutuhan konsumen di masa kini yang lebih menyukai sesuatu yang cepat, praktis, aman, dan menguntungkan. Hal tersebut pula yang mendasari kerja sama kami dengan ShopeeFood di awal tahun ini yang memudahkan masyarakat dalam menikmati produk McDonald’s dari rumah,” ungkap Yanti.

Sebelumnya, McDonald’s Indonesia dan ShopeePay juga telah menghadirkan berbagai kolaborasi untuk memudahkan masyarakat Indonesia mendapatkan menu McDonald’s favoritnya selama pandemi.

Salah satunya adalah program promo reguler berupa cashback 40% setiap hari Kamis, dan 10% di hari lain yang telah berlangsung sejak tahun lalu.

Cindy Candiawan, Head of Campaigns & Growth Marketing ShopeePay mengungkapkan, “Kampanye ShopeePay 11.11 Big Deals merupakan bagian dari upaya kami memperluas penerimaan uang digital di tengah masyarakat Indonesia. Kolaborasi dengan McDonald’s Indonesia menjadi bagian dari kerja sama strategis yang kami lakukan, mengingat McDonald’s merupakan salah satu brand yang selalu berhasil menarik antusiasme masyarakat lintas generasi maupun latar belakang.”

Melalui kolaborasi ini, Cindy juga berharap promo yang diberikan dapat menstimulasi penggunaan uang digital dan pemerataan penggunaan keuangan digital dalam bentuk pembayaran di seluruh wilayah Indonesia.

