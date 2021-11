Wisata Luar Negeri Fiki Naki bersama BNI Emerald

TRIBUNNEWS.COM - Denyut pemulihan ekonomi global sudah tampak cukup kuat di berbagai belahan dunia. Telah meredanya pandemi Covid-19 serta implementasi program vaksin membuat masyarakat lebih percaya diri dalam melakukan mobilitas, termasuk ke luar negeri.

Kebutuhan bepergian keluar negeri baik untuk keperluan bisnis maupun wisata telah naik cukup pesat. Melihat tren tersebut, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) senantiasa memaksimalkan layanan bagi nasabah prioritas BNI atau BNI Emerald agar tetap nyaman melakukan travelling serta transaksi di luar negeri.

Dalam sebuah momen eksklusif, YouTuber milenial Fiki Naki mengatakan dirinya mendapat kesempatan pertama kali seumur hidupnya untuk berkunjung ke luar negeri yaitu Dubai. Lebih tepatnya, dia akan menyaksikan langsung ke perhelatan 5 tahunan yakni Dubai Expo 2020.

Oleh karena itu, Fiki berpendapat bank mitra andal dan tepercaya menjadi aspek paling penting agar momen-momen kebahagian di luar negeri menjadi lebih berkesan.

"BNI keren sih, sudah terkenal dengan image bank global yang memiliki jaringan pelayanan luas," katanya.

Fiki memaparkan kemudahan paling utama dari BNI ini adalah penggunaan aplikasi BNI Mobile Banking yang membuatnya dapat tetap bertransaksi secara online meski berada di luar negeri.

Selanjutnya adalah kemudahan untuk tarik tunai di ATM bank luar negeri mana pun. Tentunya, penarikan luar negeri ini pun langsung dikonversi ke mata uang negara setempat dengan kurs yang sangat kompetitif.

Selanjutnya ada pula kemudahan untuk menggunakan kartu kredit BNI yang juga bisa digunakan di semua mesin EDC bank luar negeri. Hal yanh justru paling menyenangkan, lantaran dirinya tak perlu lagi khawatir menyimpan uang tunai dalam jumlah besar saat berwisata.

“BNI ini pokoknya memberi banyak sekali kemudahan. So what are you waiting for, lets go ke luar negeri dengan BNI," imbuhnya.

Pelayanan Maksimal