Garap Perguruan Tinggi, BNI Kick Off Campus Financial Ecosystem di UK Petra dan ITS

Kick Off Campus Financial Ecosystem BNI bersama UK Petra dan ITS dilaksanakan Kamis (11/11/2021)

TRIBUNNEWS.COM - Seiring dengan cepatnya perkembangan dunia digital, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terus melakukan transformasi transaksi perbankan digital. BNI sebagai bank yang sangat dekat dengan kampus fokus dalam memberikan solusi digital layanan perbankan mulai dari mahasiswa, pegawai, dosen sampai dengan alumni.



Pada Kamis 11 November 2021, BNI berkolaborasi dengan Universitas Kristen Petra (UK Petra) dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk memberikan pelayanan lengkap bagi seluruh civitas akademika. Pada kesempatan ini hadir secara luring di Surabaya Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto, General Manager Divisi Hubungan Kelembagaan 2 BNI Arya Prajaka, untuk Kick Off Campus Financial Ecosystem yang merupakan Program kerja sama BNI yang menandai babak baru pelayanan BNI kepada UK Petra dan juga ITS.



UK Petra terpilih menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang menjadi percontohan pengembangan Campus Financial Ecosystem di wilayah Jawa Timur. Pada agenda Kick Off Campus Financial Ecosystem BNI - UK Petra turut dihadiri oleh Rektor Universitas Kristen Petra Djwantoro Hardjito, Wakil Rektor II UK Petra Agus Arianto Toly, Wakil Rektor III UK Petra Rudy Setiawan, Wakil Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Petra Yos Handarto Poernomo, Wakil Sekretaris Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Petra Guntur Harianto dan Direktur Eksekutif Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Petra Rolly Intan.



“BNI memiliki hubungan sejarah yang dekat dengan perguruan tinggi, di era digitalisasi ini, peran perguruan tinggi sangat dibutuhkan, untuk mengisi perubahan-perubahan pengelolaan bisnis yang masuk era digital. Melalui Campus Financial Ecosystem, harapannya dapat mendukung UK Petra dan ITS melalui layanan dan sistem jasa keuangan yang dikembangkan oleh BNI. BNI menyediakan solusi digital terintegrasi dalam rangka memberikan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan kegiatan di UK Petra dan ITS, baik berupa Corporate Support, Layanan Produk Consumer, Cash Management System, serta solusi IT lainnya “ tutur Sis Apik WIjayanto.

Selain itu, BNI juga fokus mengembangkan Solusi Bisnis Kelembagaan melalui Program Campus Financial Ecosystem di ITS dan saat ini ITS telah menikmati beberapa layanannya dan terbukti memudahkan transaksi serta memudahkan pengelolaan keuangan kampus. Penandatanganan MoU Campus Financial Ecosystem BNI - ITS dihadiri oleh Rektor ITS Moch Ashari, Wakil Rektor II ITS Mas Agus Mardyanto, Wakil Rektor IV ITS Bambang Pramujati, Sekretaris Insitusi Umi Laili Yuhana.

MoU ini merupakan kesepakatan kerja sama yang meliputi Integrasi BNI Cash Management, kerjasama penyaluran BNI Fleksi Pendidikan Mahasiswa Pascasarjana S2/S3. Selain itu, terdapat juga tentang Pembayaran Biaya Pendidikan, Magang, Beasiswa dan Rekrutmen Calon Pegawai BNI. Program Digital Entrepreneur juga disiapkan untuk mendukung UMKM binaan UK Petra dan ITS melalui program BNI Edu Preneur.



Sementara itu, Arya Prajaka General Manager Divisi Hubungan Kelembagaan 2 mengatakan, BNI berkomitmen untuk dapat menyediakan solusi keuangan yang terintegrasi berbasis digital dan sesuai dengan kebutuhan segenap Civitas Akademika, dari mulai solusi keuangan bagi Kampus UK Petra dan ITS dosen atau staff pengajar, staff pegawai, mahasiswa, bahkan lebih luas lagi, sampai dengan keluarga mahasiswa dan pelaku usaha di sekitar kampus UK Petra dan ITS.



Dengan berlangsungnya jalinan kerja sama yang semakin erat antara BNI dengan UK Petra dan ITS, diharapkan agar kedepannya BNI dapat selalu memberikan support kepada Perguruan Tinggi demi memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.