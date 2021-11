Proyek LRT City Ciracas Bakal Topping Off, Penjualan Diprediksi Meningkat

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Adhi Commuter Properti (ADCP) anak usaha PT Adhi Karya (Persero) Tbk akan melakukan topping off proyek LRT City Ciracas.



Direktur Utama Adhi Commuter Properti Rizkan Firman optimistis topping off akan berdampak pada penjualan.

“Pembangunan hunian ADCP juga berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Di 28 November nanti LRT City Ciracas akan melaksanakan seremoni Topping Off,” ungkap Rizkan dalam keterangannya, Jumat (12/11/2021).

Baca juga: Utamakan Keselamatan Publik, DPR Harap Insiden Tabrakan LRT Jabodebek Jadi Pelajaran

Lebih jauh Rizkan menjelaskan, LRT City Ciracas baru saja mendapatkan penghargaan Best Urban Living Apartment Region Jakarta dan Best of The Best Urban Living Apartment All Region dalam ajang Indonesia Property Watch – Golden Property Watch.



Project Director LRT City Ciracas Chaerul Annas mengungkapkan menjelang Topping Off banyak hadiah dan promo yang dihadirkan untuk konsumen.

Baca juga: LRT Jabodebek Beroperasi, Hunian Berkonsep TOD Diyakini Makin Diburu Konsumen

“Kami optimistis akan ada peningkatan penjualan yang signifikan. Hingga kini penjualan LRT City Ciracas sudah mencapai persentase penjualan 85 persen untuk tipe Studio dan 65 persen untuk tipe 1 bedroom,”ujarnya.



Untuk persiapan Topping Off LRT City Ciracas, Annas menyebut akan ada event menarik seperti fun bike yang akan diikuti oleh beberapa komunitas sepeda dan masyarakat umum.

“Kami akan membuat rangkaian event menjelang Topping Off salah satuya Fun Bike bersama beberapa komunitas dan masyarakat secara umum. Kami ingin memperkuat konsep TOD dengan hunian yang ramah untuk pesepeda dan berkontribusi langsung pada lingkungan” tutup Annas.



Topping Off akan dilaksanakan di 28 November ini, tema yang di angkat yakni Urban Fest Vol.2.