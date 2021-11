Kawasaki Heavy Industries, Subaru, Toyota, Mazda, dan Yamaha Kerja Sama Dekarbonisasi

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Lima perusahaan Jepang mengumumkan untuk memperluas pilihan bahan bakar untuk menggunakan mesin pembakaran internal.

Subaru, Toyota, dan Mazda menggunakan bahan bakar netral karbon di Seri Super Taikyu (balap mobil).

Kawasaki Heavy Industries dan Yamaha Motor memulai pertimbangan kemungkinan penelitian bersama untuk pengembangan mesin hidrogen untuk kendaraan roda dua dan lainnya.

Kendaraan bermesin hidrogen Toyota untuk bersaing di Super Taikyu Race di Okayama, dengan Kota Fukuoka bergabung dalam upaya pasokan hidrogen.

"Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Kawasaki Heavy Industries), Subaru Corporation (Subaru), Toyota Motor Corporation (Toyota), Mazda Motor Corporation (Mazda), dan Yamaha Motor Co. Ltd. (Yamaha Motor) bersama-sama mengumumkan menuju pencapaian netralitas karbon, mereka akan mengambil tantangan untuk memperluas pilihan bahan bakar melalui penggunaan mesin pembakaran internal pada Balap Super Taikyu (tiga jam) di Okayama pada 13-14 November," papar sumber Tribunnews.com, Sabtu (13/11/2021).

Secara khusus, untuk lebih memperluas pilihan untuk memproduksi, mengangkut, dan menggunakan bahan bakar, kelima perusahaan bermaksud untuk bersatu dan mengejar tiga inisiatif.

Yakni berpartisipasi dalam balapan menggunakan bahan bakar netral karbon, mengeksplorasi penggunaan mesin hidrogen di roda dua dan kendaraan lain serta terus berlomba menggunakan mesin hidrogen.

Untuk mencapai netralitas karbon, dan selain memajukan inisiatif untuk elektrifikasi, dengan mempromosikan kolaborasi lebih lanjut dalam memproduksi, mengangkut, dan menggunakan bahan bakar dalam kombinasi dengan mesin pembakaran internal, kelima perusahaan bertujuan untuk menyediakan pelanggan dengan pilihan yang lebih besar.

Tiga inisiatif untuk memperluas opsi untuk memproduksi, mengangkut, dan menggunakan bahan bakar.