Impor Melejit, Neraca Perdagangan RI Surplus 5,74 Miliar Dolar AS

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia Oktober 2021 mencapai 16,29 miliar dolar AS.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengatakan angka ini naik 51,06 persen year-on-year.

Sedangkan secara bulanan month to month naik 0,36 persen.

"Kalau dirinci impor migas Oktober 2021 sebesar 1,90 miliar dolar AS. Impor non migasnya tercatat sebesar 4,39 miliar dolar AS dibandingkan September 2021," ujar Margo dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Senin (15/11/2021).

"Perkembangan impor secara total maupun non migas tahun ini lebih baik atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 dan 2020," lanjutnya.

Margo menuturkan kinerja neraca perdagangan Indonesia bergerak positif.

Pada Oktober 2021, perdagangan RI mengalami surplus sebesar 5,73 miliar dolar AS.

Nilai ekspor Indonesia pada Oktober 2021 tercatat sebesar 22,03 miliar atau naik 6,89 persen dibandingkan September 2021 (mtm).