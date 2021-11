Produktif di Usia Muda, Petani Milenial Binaan Pupuk Kaltim Ini Jadi Pahlawan Masa Kini

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peringatan Hari Pahlawan memang telah berlalu pada 10 November lalu, namun semangat untuk terus melakukan yang terbaik bagi diri sendiri, lingkungan serta kemajuan bangsa harus selalu digaungkan.

Termasuk bagi generasi penerus bangsa seperti kaum milenial yang memiliki potensi untuk tidak hanya mencukupi kebutuhan diri sendiri saja, namun juga bermanfaat bagi orang lain.

Pemikiran generasi milenial yang 'out of the box' kerap mendorong munculnya ide kreatif yang akhirnya menghasilkan dampak positif pada lingkungan sekitarnya, satu diantaranya terciptanya lapangan pekerjaan.

Ide kreatif mereka ini menjelma di berbagai sektor, mulai dari teknologi digital hingga sektor pertanian.

Sektor pertanian menjadi industri yang sangat menarik dan memiliki prospek yang sangat baik bagi kaum milenial.

Terlebih di masa pandemi virus corona (Covid-19) seperti yang terjadi saat ini, ketika masyarakat sudah mulai concern pada isu kesehatan dan cenderung selektif dalam memilih bahan makanan yang hendak mereka konsumsi agar mendapatkan gizi seimbang.

Munculnya disrupsi digital membawa banyak milenial yang memadukan kegiatan pertanian dengan inovasi dari hulu ke hilir, demi menciptakan pekerjaan berprospek cerah seperti agripreneur.

Seperti yang dilakukan petani milenial binaan PT Pupuk Kalimantan Timur atau Pupuk Kaltim (PKT) bernama Iqbal Abipraya ini.

Dia melihat profesi sebagai petani ini sebagai hal yang menjanjikan.