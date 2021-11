Pembangunan LRT Jabodebek Sudah 88 Persen, Ditargetkan Beroperasi pada 17 Agustus 2022

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) menargetkan LRT Jabodebek akan beroperasi secara komersial pada 17 Agustus 2022 mendatang atau tepat di momentum HUT RI.

Hal itu seiring dengan progres pembangunan yang sudah mencapai 88,1 persen.

"Target operasi dari proyek ini adalah di 17 Agustus tahun depan. Sehingga Insya Allah bersamaan dengan Hari Kemerdekaan, proyek ini sudah bisa melakukan commercial operation," ujar Direktur Operasi II Adhi Karya Pundjung Setya Brata dalam acara Public Expose virtual, Rabu (17/11/2021).

Ia menjelaskan, progres pembangunan LRT Jabodebek yang sudah mencapai 88,1 persen itu, mencakup pekerjaan sipil dan struktur lintasan yang telah rampung. Termasuk pula untuk pengerjaan track dan pemasangan rel.

Pembangunan LRT Jabodebek tahap 1 terdiri dari beberapa lintasan, yakni rute Cawang-Cibubur, rute Cawang-Dukuh Atas, serta rute Cawang-Bekasi Timur. LRT Jabodebek nantinya akan memiliki 18 titik stasiun pemberhentian.

"Pengerjaan tack dan pemasangan lintasan kami selesaikan dan kami sedang lakukan testing," katanya.

Pundjung menambahkan, seiring dengan LRT Jabodebek yang akan beroperasi secara komersial, pihaknya mendorong PT Adhi Commuter Properti, lini bisnisnya yang bergerak di bidang properti untuk mengembangkan hunian di kawasan sekitar stasiun LRT Jabodebek.

Baca juga: Utamakan Keselamatan Publik, DPR Harap Insiden Tabrakan LRT Jabodebek Jadi Pelajaran

"Untuk mendukung beroperasinya LRT Jabodebek tahun depan, kami terus-menerus mendorong Adhi Commuter untuk melakukan percepatan-percepatan pengembangan properti di area-area yang ada di sekitar stasiun," ucapnya.

Sebagai informasi, Adhi Commuter Properti merupakan pengembang yang fokus pada properti terintegrasi langsung dengan transportasi massal atau transit oriented development (TOD).

Perusahaan ini memiliki portofolio proyek TOD yang terletak di Jabodetabek dengan mayoritas terintegrasi LRT Jabodebek. Seluruh kawasan itu total memiliki lebih dari 54.000 unit dengan landbank sebesar 140 hektar.

Kawasan TOD tersebut mencakup LRT City Bekasi-Eastern Green, LRT City Bekasi-Green Avenue, LRT City Jatibening, LRT City MTH, LRT City Tebet, LRT City Ciracas, LRT City Cibubur, LRT City Sentul, Adhi City Sentul, serta Grand Central Bogor-Member of RT City, Cisauk Point-Member of LRT City, Oase Park-Member of LRT City.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "LRT Jabodebek Ditargetkan Beroperasi Perdana 17 Agustus 2022"