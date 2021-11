Ekonom INDEF: Kenaikan Upah Buruh Minimal Sesuai dengan Proyeksi Inflasi Tahun Depan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah mengumumkan rata-rata kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar 1,09 persen.

Menurut para buruh, perhitungan pemerintah dalam menaikan persentase gaji di tahun 2022, tidak tepat, sehingga hal tersebut dinilai sangat kecil sekali.

Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah mengatakan, seharusnya kenaikan gaji buruh disamakan dengan laju inflasi tahunan.

"Idealnya kenaikan upah minimal, sama dengan angka inflasi," ucap Rusli saat dihubungi Tribunnews, Kamis (18/11/2021).

"Hal ini untuk mengimbangi agar upah riil tidak tergerus oleh inflasi," sambungnya.

Senada dengan Rusli, Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira mengungkapkan, besaran gaji buruh yang kecil dapat menghambat kinerja konsumsi dan daya beli masyarakat.

Sehingga hal tersebut berdampak kepada pertumbuhan ekonomi yang melambat.

"Kenaikan upahnya cuma 1 persen, sementara proyeksi inflasi di atas 3 sampai 4 persen di tahun 2022 ke depan. Ini menyebabkan konsumsi dan daya beli rumah tangga justru terhambat," ungkap Bhima saat dihubungi Tribunnews, Rabu (17/11/2021).

"Kenapa? Upah minimum setidaknya naik di atas inflasi dan di atas pertumbuhan ekonomi. Tujuannya adalah agar masyarakat memiliki uang lebih untuk dibelanjakan," sambungnya.