Wakil Indonesia Menang di Ajang CX Leader of the Year 2021

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sri Safitri, wakil Indonesia di ajang tahunan CX Leader of the Year 2021 memenangi penghargaan tertinggi CX Leader of the Year yang dihelat oleh MyCustomer.com.

Ajang ini diikuti lebih dari 150 peserta dari beragam industri dan perusahaan berskala internasional.

Kriteria penilaian mengacu pada profesi CX dari para peserta serta jejak kesuksesan para peserta sebagai CX Leader dalam memimpin dan mengawal beragam program CX, hasilnya terukur dan terbukti telah berhasil mencetak pencapaian target yang signifikan.

Sri yang merupakan Ketua Umum Indonesia Customer Experience Professional (ICXP) dan Deputy Executive Vice President CX & Digitization Telkom Indonesia memenangi ajang ini setelah memperoleh penilaian terbaik lebih dari 25 juri dari beragam negara yang memiliki sertifikasi profesi CX, Certified Customer Experience Professional (CCXP).

Safitri berhasil memukau para Juri dengan kesuksesannya hadir sebagai contoh CX Professional yang sangat menginspirasi melalui dedikasinya pada dua aspek, yaitu profesi CX dan visi dari organisasinya yaitu mengedepankan customer centricity.

“Sepanjang karirnya di Telkom Group, Sri Safitri berhasil meningkatkan sisi Customer Experience dan melakukan pengukuran terhadap hasil dari beragam program yang menunjang keberhasilan CX serta didukung dengan sistem metrik dan kemajuan teknologi.

Baca juga: Siapkan Digitalisasi, Jepang Anggarkan 400 Miliar Yen untuk Pengembangan SDM

Dia dinilai sangat memahami korelasi dan esensi dari pentingnya Customer Experience, serta keselarasan antara konsep true customer centricity dengan setiap bagian dari sebuah organisasi," kata salah satu Juri CX Leader of the Year, Michael Hinshaw dalam keterangannya, Rabu (17/11/2021).

Baca juga: Manfaatkan Peluang Perubahan, Wamendag Ajak Milenial Miliki Jiwa Entrepreneur

Salah satu Juri ternama dari CXPA (Customer Experience Professional Association), Global CX Specialist, Ian Golding, menyampaikan ungkapan apresiasinya kepada Sri Safitri melalui LinkedIn.

"I'm so delighted for you; you are deserving of this recognition. You are a wonderful role model for the profession and a credit to both your organisation and region!".

Sepak terjang Sri Safitri dalam mengedepankan Customer Experience tidak hanya terfokus pada tanggung jawabnya sebagai manajemen di tempatnya bekerja, tetapi semangat dan ilmunya juga didedikasikan dengan keseriusannya dalam membangun asosiasi ICXP, sebagai Ketua Umum ICXP.

ICXP adalah organisasi yang merangkul para profesional di bidang CX yang bertujuan menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing global (khususnya di bidang CX) untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Organisasi ini telah menyelenggarakan kegiatan online webinar untuk industri ritel dengan tema Reinventing CX to Boost Retail Growth in The New Normal Era dan dihadiri oleh 800 partisipan dari beragam perusahaan.

“Ini merupakan kebanggaan yang besar bagi ICXP, atas keberhasilan dan pengakuan dunia yang berhasil diraih Ketua Umum ICXP, Sri Safitri sebagai perwakilan Indonesia pada ajang CX Leader of the Year 2021. Keberhasilan dan kompetensi yang dimiliki oleh para pengurus ICXP, kami siap untuk mencetak talenta dan sumber daya manusia Indonesia menuju visi Indonesia 2045," kata Eva Noor, Ketua Dewan Pengawas ICXP.