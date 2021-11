88,1 Persen Netizen Belanja di E-Commerce, UMKM Diajak Manfaatkan Platform Digital

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk beradaptasi dengan platform digital.

Mengacu pada hasil survei We Are Social per April 2021, Sandiaga mengatakan 88,1 persen pengguna internet di Indonesia telah menggunakan layanan e-commerce untuk membeli sejumlah produk.

"Kemenparekraf mendorong UMKM menggunakan platform digital. Karena hasil survei 88,1 persen pengguna internet menggunakan layanan e-commerce," kata Sandiaga di webinar "UKM Indonesia Goes To Bandung", Sabtu (20/11/2021).

Sandiaga mendorong UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital dengan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi.

Program-program andalan seperti bangga buatan Indonesia diharapkan bisa menjadi pengungkit bergeraknya kembali ekonomi Indonesia.

"Ternyata masyarakat Indonesia jadi pasukan jempol untuk berbelanja produk UMKM, khususnya di bidang Parekraf, kuliner, griya, dan fashion," tutur Sandiaga.

Sandiaga menerangkan usaha dengan menggunakan platform digital begitu banyak membuka lapangan kerja. Usaha yang maju di era pandemi ini, menurut Sandiaga, adalah yang mampu beradaptasi, kolaborasi dengan memanfaatkan seluruh peluang di tengah keterbatasan.

"Sehingga mampu memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat dengan membuka lapangna kerja," ucap Sandiaga.