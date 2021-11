Harga Bitcoin Terus Merosot, Analis Bilang Masih Ada Peluang Bullish

Papan penanda bertuliskan kami menerima bitcoin di sini terlihat di luar kios jalanan di Sal Salvador, pada 18 November 2021. (Photo by Sthanly ESTRADA / AFP)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga bitcoin secara teknikal masih melanjutkan penurunan. Meski begitu, analis memandang bitcoin masih memiliki sentimen positif yang mendukung secara fundamental.

Mengutip laman coinmarketcap, Jumat (19/11/2021), pukul 18.57 WIB, harga bitcoin menurun 6,17% ke US$ 56.051 per btc. Dalam sepekan harga bitcoin anjlok 13,03%.

CEO Triv, Gabriel Rey mengatakan tetap optimistis secara fundamental harga bitcoin masih akan bullish. Gabriel mengamati permintaan pada chain masih tinggi.

"USDT yang masuk ke on-chain lebih banyak daripada BTC yang masuk ke exchange sementara waktu ini," kata Gabriel, Jumat (19/11/2021).

Sementara itu, secara fundamental, Gabriel menilai selama The Fed belum melakukan tepering off (AS) atawa pengetatan kebijakan fiskal, maka prospek kenaikan harga bitcoin masih ada.

Hingga akhir tahun, Gabriel memproyeksikan harga bitcoin berpotensi menghijau.

"Dalam tiga atau empat tahun lalu, harga bitcoin di bulan Desember selalu hijau, karena investor banyak melakukan pembelian di bulan tersebut," kata Gabriel.

Rentang harga bitcoin di akhir tahun ini, Gabriel proyeksikan berada di US$ 58.000-US$ 65.000 per btc.

