Kelompok Usia Milenial Jadi Tulang Punggung Perekonomian RI Selama Satu Dekade

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Founder & CEO The Iconomics Bram S Putro mengatakan milenial adalah kelompok usia yang memiliki akses terbaik terhadap informasi, dan merupakan kelompok paling kritis terhadap perilaku bisnis dan politik.

Menurutnya, selama satu dekade ini kelompok usia milenial berpengaruh besar terhadap perekonomian RI.

"Mereka telah menjadi tulang punggung masyarakat dan akan memiliki peran semakin besar dalam satu dekade mendatang," kata Bram dalam keterangannya, Minggu (21/11/2021).

Atas dasar itu, The Iconomics memberikan penghargaan Indonesia Best Financial Brands dan Indonesia Best Financial Brands Awards 2021 untuk jajaran CEO dan perusahaan milenial.

Penghargaan tahunan yang telah berlangsung tiga tahun ini merupakan apresiasi kepada para praktisi industri keuangan yang telah banyak berinovasi dan menunjukkan excellent leadership di tahun 2021.

"Milenial adalah thought and opinion leaders. Tentunya, peran vital industri jasa keuangan pun telah banyak menjadi sorotan kaum milenial," urainya.

Secara umum semua perusahaan yang bergerak di Industri ini telah bertatap muka dengan milenial dan telah meninggalkan sebuah persepsi dan bahkan menjadi bagian yang integral dalam kehidupan mereka.

Riset The Iconomics akan memperlihatkan para pelaku yang paling menonjol dari 110 bank umum, 100 perusahaan pembiayaan, 110 perusahaan asuransi (umum dan jiwa), 15 Perusahaan Sekuritas dan 20 perusahaan Financial Technology di Indonesia.

“The Iconomics Research menggunakan empat pendekatan dalam memilih perusahaan jasa keuangan yang layak diberikan apresiasi. Pertama, berdasarkan brand awareness. Kedua, berdasarkan brand image. Ketiga, berdasarkan customer service reputation. Keempat, berdasarkan social contribution reputation,” imbuh Bram.

Dia juga berharap penghargaan ini dapat menjadi booster perusahaan untuk menuntaskan capaian kinerjanya hingga akhir 2020 dengan baik.