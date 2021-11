Indonesia Dapat Pinjaman Rp 7,11 Triliun dari Asian Development Bank untuk Pemulihan Akibat Pandemi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui untuk memberikan pinjaman berbasis kebijakan senilai US$ 500 juta atau setara dengan Rp 7,11 triliun (kurs Rp14.220 per dolar AS).

Pinjaman tersebut untuk membantu Indonesia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menaikkan produktivitas tenaga kerja, serta melakukan reformasi di bidang pendidikan, pengembangan keterampilan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

“Program baru ini akan membantu meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, yang merupakan inti dari strategi pemerintah Indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dalam jangka panjang,” kata Direktur ADB bidang Pembangunan Manusia dan Sosial bagi Asia Tenggara Ayako Inagaki, dikutip pada Senin (22/11).

Selain itu, menurut Ayoko, program pinjaman ini juga untuk mendukung reformasi penting yang dapat membantu pemerintah untuk mencapai berbagai target kesehatan dan pendidikan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goal (SDG).

Hal tersebut seiring diperlukan tingkat pertumbuhan tahunan setidaknya 7% agar Indonesia mampu merealisasikan aspirasi menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045, sehingga angkatan kerja yang terampil sangat penting bagi transisi Indonesia menuju manufaktur teknologi tinggi dan ekspor bernilai tambah lebih tinggi.

Adapun, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia. Tercatat indeks modal manusia Indonesia naik menjadi 54% pada 2020 dari sebelumnya 50% pada 2010.

Pandemi Covid-19 pun berdampak negatif terhadap hasil pembelajaran. Hal ini akibat penutupan sekolah yang berkepanjangan, sehingga dalam jangka panjang berpengaruh bagi anak-anak yang masih kecil.

Pandemi juga menyebabkan buruknya tingkat imunisasi bagi balita, karena perawatan kesehatan non Covid-19 menjadi lebih sulit diakses.

Sejalan dengan dampak pandemi yang menekan permintaan dan memperlambat penciptaan lapangan kerja, pengangguran jangka panjang dapat menimbulkan terkikisnya keterampilan, terutama di kalangan kaum muda.

“Dengan mengatasi defisit sumber daya manusia, program ini akan membantu meningkatkan pemulihan Indonesia dari pandemi global,” kata Direktur ADB bidang Manajemen Publik, Sektor Keuangan, dan Perdagangan untuk Asia Tenggara Jose Antonio Tan III.