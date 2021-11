Mengenal Savvy dan Luxury Traveler di Industri Pariwisata

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Utama PT Panorama Sentrawisata Tbk Budijanto Tirtawisata menjelaskan dua jenis kebutuhan wisatawan adalah do it yourself dan do it for me.

Budijanto menerangkan, do it yourself dapat dimaknai sebagai pelancong yang dapat melakukan perjalanan wisata secara mandiri.

"Biasanya, mereka disebut savvy traveler lebih banyak menghemat uang dalam jenis ini dan cenderung fleksibel ke mana tujuan wisata," katanya dalam diskusi daring, Selasa (23/11/2021).

Yang kedua biasa disebut luxury traveler. Mereka memiliki opsi ke mana tujuan wisata. Wisawatan jenis ini cenderung lebih mampu dan lebih mapan.

“Sebagian besar yang masuk kategori ini adalah kelas menengah yang memang market sharenya sangat besar,” ucap Budijanto.

Sementara itu, ucap dia, wisatawan do it for me biasanya membutuhkan orang lain atau bepergian melalui agen tur konvensional dan semacamnya.

Sedangkan savvy traveler, meskipun menggunakan agen tur, tetapi tetap menghemat keuangan dengan mengatur paket wisata.

"Luxury traveler cenderung memerlukan jasa konsultan perjalanan untuk membantu perjalanan dengan pengalaman yang memuaskan," tuturnya.

Budijanto juga menjelaskan mengenai perbedaan agen tur yang konvensional dan online travel agent (OTA).

Konvensional biasanya memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan para pelanggan (costumer) dan mereka memiliki kapabilitas untuk mengatur perjalanan yang kompleks.

Sedangkan untuk OTA, provide fast dan instant information. Namun, dari segi kemampuan biasanya yang sifatnya simple trips.