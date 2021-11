Di Jakarta Selatan Ada 29 Mal Loh, Yuk Pilih Buat Lokasi Nongkrong

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jakarta Selatan kini memiliki pusat perbelanjaan baru yaitu Aeon Mall Southgate Tanjungbarat yang baru diresmikan akhir pekan lalu.

Dengan bertambahnya mal tersebut, kini Jakarta Selatan memiliki sebanyak 29 mal yang berada di pinggiran Jakarta dan berbatasan dengan Jakarta Pusat.

Parade Santa Claus and Friends menyapa pengunjung Mal Senayan City, Jakarta Pusat, Kamis (24/12/2020). Menyambut hari Natal, Mal Senayan City menggelar parade Santa Claus bersama manusia jahe, manusia salju, dan manusia rusa berkeliling mal agar pengunjung bisa berfoto dan menikmati kemeriahan nuansa Natal. Tribunnews/Herudin (Tribunnews/Herudin)

Karena banyaknya mal yang ada, tak mengherankan, karena Jaksel merupakan pilihan tempat nongkrong alias gaul anak-anak muda dari berbagai wilayah Jakarta, dan juga kota-kota penyangga.

Di mana mereka nongkrong?

Bagi anak muda kelas berduit, pilihannya tentu kafe-kafe mewah baik stand alone maupun di dalam mal atau pusat perbelanjaan.

Namun jangan khawatir, kafe-kafe yang menyajikan suasana dan kuliner dengan harga miring dan bersahabat pun kini bertebaran di seantero pusat perbelanjaan Jaksel.

Hingga saat ini, menurut data Kompas.com, tercatat ada 29 mal yang bisa dijadikan pilihan anak muda untuk menghabiskan waktu luang baik bersama teman maupun keluarga.

Klasifikasi mal ini beragam, mulai kelas mewah, menengah, hingga kelas bawah baik yang bersifat leased mall maupun strata atau kerap disebut trade center.

Sejumlah faktor yang membedakan kelas mal adalah fasilitas, kualitas pengelolaan, kualitas gedung, tenants, harga sewa/jual lokasi, serta aksesibilitas.

Suasana pengunjung di Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Jumat (24/2021). Pemerintah resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2-4 dari 21 September hingga 4 Oktober 2021 dan dilakukan uji coba pembukaan pusat perbelanjaan atau mal bagi anak-anak usia di bawah 12 tahun dengan pengawasan dan pendampingan orang tua. Tribunnews/Herudin (Tribunnews/Herudin)

Mal dengan klasifikasi mewah di Jaksel adalah One Pacific Place. Sementara mal dengan DNA trade center antara lain ITC Kuningan, ITC Fatmawati, Blok M Square, Senayan Trade Center (STC), Plaza Semanggi, dan Poins.

Berikut daftar lengkap 29 mal yang ada di daerah Jaksel:

1. One Pacific Place

2. Ashta District 8

3. Lotte Shopping Avenue

4. Kuningan City

5. Ambassador Mall

6. ITC Kuningan

7. Kota Kasablanka

8. Epicentrum Walk (Epiwalk)

9. Plaza Festival

10. SQ Dome

11. Kalibata City Square

12. Plaza Kalibata

13. One Bellpark Mall

14. Cilandak Town Square

15. Pejaten Village

16. Blok M Square

17. Plaza Blok M

18. Blok M Mall

19. Pondok Indah Mall

20. Poins Mall

21. Gandaria City Mall

22. Kemang Village Mall

23. ITC Permata Hijau

24. The Belleza Mall

25. The Bellevue Mall

26. ITC Fatmawati

27. The Darmawangsa Square

28. Plaza Semanggi

29. Aeon Mall Southgate

