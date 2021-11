Aplikasi Tunaiku Diunduh 6,7Juta Kali, Salurkan 700 Ribu Pinjaman

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejak diluncurkan tahun 2014, aplikasi Tunaiku besutan Amar Bank telah diunduh lebih dari 6,7 juta kali, menerima lebih dari 9 juta aplikasi pinjaman, dan mendistribusikan lebih dari 700.000 pinjaman.

Pinjaman tersebut sebagian besar untuk biaya renovasi rumah (36%), modal usaha (25%), dan pendidikan 13 persen.

"Tunaiku telah menyalurkan lebih dari Rp 6,6 triliun pinjaman kepada masyarakat dan pengusaha mikro yang sebagian besar belum memiliki rekening dan kurang terlayani," kata Vishal Tulsian, Presiden Direktur Amar Bank dalam keterangannya, Jumat (26/11/2021).

Tunaiku memberikan kredit tanpa agunan (KTA) kepada individu dan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) yang diproses dan disetujui dalam waktu 24 jam dengan memanfaatkan teknologi big data dan predictive analytics.

Dikatakannya, produk layanan keuangan digital yang didirikan tahun 2014 ini telah memanfaatkan big data dan predictive analytics untuk melayani masyarakat yang belum memiliki rekening bank dan kurang terlayani oleh perbankan.

Mengadopsi teknologi baru AI (Artificial Intelligence) dan cloud, pada Agustus 2020, Amar Bank bekerjasama dengan Google untuk meluncurkan Senyumku, digital bank on the cloud pertama di Indonesia.

Belum lama ini, Amar Ban, sebagai digital-only bank pertama di Indonesia, menerima penghargaan sebagai The Innovative Tech Companies of the Year di ajang Asia Corporate Excellence & Sustainability (ACES) Awards 2021.

Diselenggarakan oleh MORS Group, ACES Awards adalah acara tahunan yang diadakan untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan dan individu yang menginspirasi dengan keunggulan mereka dalam kepemimpinan dan keberlanjutan.

Amar Bank berkomitmen untuk merevolusi pengalaman perbankan, mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran/keamanan finansial mereka, serta menumbuhkan kebiasaan menabung melalui teknologi mutakhir.

Shanggari B, CEO MORS Group mengatakan, penggunaan FinTech dalam kredit mikro adalah cara ampuh untuk membantu orang-orang yang masih belum memiliki akses atau keterbatasan terhadap sistem pinjaman konvensional.

"Kredit mikro memungkinkan peminjam untuk membuktikan kelayakan kredit mereka secara bertahap, tanpa bunga yang terlalu tinggi. Dalam menyediakan saluran kredit yang dikelola dengan baik dan adil kepada masyarakat Indonesia, Amar Bank telah memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang etis dan berkelanjutan,” kata Shanggari B.

Vishal menambahkan, teknologi memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan membantu mereka mencapai tujuan keuangan, sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan kuat.

"Sehingga Kami berkomitmen untuk terus berinovasi melayani masyarakat dengan memperluas akses layanan dan literasi keuangan,” katanya.