Berikan 3 Macam Garansi, Plus One Indonesia Memiliki Pengikut 25 Ribu UMKM di Shopee

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Plus One Group Indonesia yang juga dikenal sebagai Plus One Indonesia mengakui saat ini penjualan produknya sangat didukung oleh Shopee.

"Setahun terakhir perusahaannya telah mempublikasi 69 produk di beranda Shopee dan hingga kini telah memiliki pengikut toko online sebanyak lebih dari 25 ribu," kata CEO Plus One Indonesia, Cao ChunAn dalam keterangannya, Senin (29/11/2021).

Baca juga: SCAN QR Code di PeduliLindungi, Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan Shopee, Berikut Caranya

Toko online pada Shopee yang dikenal dengan nama Plus One Official Shop ini juga membuka jam operasional setiap hari.

Cao mengungkap, barang-barang Plus One Indonesia mengatakan, pihaknya berani memberikan 3 macam garansi.

“Kami berikan garansi tujuh hari refund atau garansi 15 hari gratis tukar barang. Bahkan kami juga memberikan garansi 10 tahun perbaikan,” paparnya.

Baca juga: ShopeePay Catat Layanan Pembayaran di UMKM Meningkat Lima Kali Lipat saat Pandemi

Perlengkapan unggulan yang bisa dipesan antara lain, rak gantungan baju serbaguna, alat pel spons dengan teknologi modern, rak pisau serbaguna, dan tempat telur susun antijatuh.

Performa chat di aplikasi Shopee ternilai 100 persen, tak heran jika Plus One Indonesia memiliki banyak pelanggan.

“Tak hanya menyediakan garansi, tapi konsumen juga akan mendapatkan barang berkualitas impor yang telah diproduksi professional,” kata Cao.