Lixil Gandeng Kencana Mirae Industri untuk Ekspansi Pasar di Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - PT LIXIL Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar di industri bahan bangunan yang berasal dari negara Jepang. Selaku produsen pintu dan jendela aluminium TOSTEM yang dikenal dengan model desain jendela dan pintu minimalis dan modern, serta performanya yang kedap air, tahan suara, resistensi terhadap angin, dan dilengkapi dengan fitur kunci sehingga sangat aman dalam pemakaiannya, LIXIL menargetkan konsumen dengan segmentasi pasar kelas menengah dan atas.

Sebagai principal dari TOSTEM di Indonesia, PT Lixil Alumunium Indonesia telah memberikan amanah kepada PT Kencana Mirae Industri untuk menjadi perwakilan distributor di wilayah Indonesia.

“PT Kencana Mirae Industri akan fokus untuk melakukan ekspansi pasar pintu dan jendela aluminium karena kami yakin, selaku pemegang merk TOSTEM, PT LIXIL Indonesia merupakan perusahaan yang memiliki komitmen tinggi dan menghasilkan produk TOSTEM yang telah dirancang dan dikembangkan serta diproduksi secara terintegrasi dengan quality control yang sangat ketat,” jelas Direktur Utama PT Kencana Mirae Industri, Yudi Tukiaty di Jakarta.

Pintu dan jendela TOSTEM ini sangat sesuai digunakan untuk perumahan residential maupun gedung komersial yang mengutamakan design yang modern dan minimalis serta berkesan eksklusif. Jendela aluminium ini juga relatif mempunyai cara perakitan yang mudah sehingga dapat menghemat waktu pemasangan dan dari segi pemeliharaannya juga tergolong mudah untuk dibersihkan.

“Kami menilai Kencana Mirae mempunya visi, misi dan tujuan yang jelas di masa depan sehingga kami yakin dengan adanya kerjasama ini dapat memperkuat sinergi yang ada, mengingat produk TOSTEM memiliki performa yang tinggi serta harga yang kompetitif agar kami dapat mengekspansi pasar pintu dan jendela Aluminium di Indonesia melalui produk TOSTEM.” jelas Business Development Director dari PT Lixil Alumunium Indonesia, Robertson Randa Payangan.

Bagi konsumen yang mengutamakan jendela dengan konsep minimalis dan sudut pandang yang maksimal, maka jenis produk “Grands” dapat menjadi salah satu alternatif pilihan sehingga konsumen dapat dimanjakan dengan pemandangan yang besar dan maksimal. Selain itu, Lixil juga memiliki beberapa jenis produk lainnya seperti View & View Plus, Tipe WE &WE Plus, dan ATIS.

“Mengingat pembangunan akan kembali marak di tahun 2022, maka potensi masyarakat Indonesia akan kebutuhan pintu dan jendela akan semakin meningkat juga. Kami PT Kencana Mirae Industri dengan berkolaborasi dengan Lixil Alumunium Indonesia akan hadir untuk dapat melayani permintaan pasar akan kebutuhan pintu dan jendela alumunium Tostem”, ujar General Manager PT Kencana Mirae Industri, Henry Bunyamin. (*)