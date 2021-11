Menkeu Khawatir Varian Omicron Ganggu Laju Pemulihan Ekonomi Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut perekonomian Indonesia pada saat ini mulai berangsur pulih setelah tertekan masifnya kasus Covid-19 di dalam negeri akibat varian delta.

Namun, munculnya varian omicron di Afrika Selatan menimbulkan kekhawatiran pemerintah di tengah membaiknya ekonomi.

"Kami sangat waspada dan tentunya mencermati apa yang sebenarnya sedang terjadi di berbagai belahan dunia dengan meningkatnya kasus, atau mutasi kasus baru Omicron Covid-19 yang berasal dari Afrika Selatan dan kini menyebar ke beberapa negara," kata Sri Mulyani saat The 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2021(IOG 2021), Bali, Selasa (30/11/2021).

Menurutnya, pemerintah berupaya mengatasi kasus Covid-19 agar pemulihan ekonomi terus berlanjut, terutama pada triwulan IV 2021.

"Kami harapkan pertumbuhan ekonomi tahun ini antara 3,5 persen sampai 4,0 persen," ucapnya.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Beberkan Risiko yang Akan Muncul dalam Proses Pemulihan Ekonomi di 2022

Ia menyadari, untuk mencapai hal tersebut sangatlah tidak mudah, tetapi pemerintah harus optimis dan memaksimalkan anggaran yang ada untuk program pemulihan ekonomi.

"Presiden Jokowi sudah menyerahkan DIPA yaitu dokumen anggaran untuk semua kementerian dan juga gubernur untuk anggaran 2022," paparnya.

"Ini akan menjadi tahun ketiga atau ketiga anggaran yang akan terus berlanjut mendukung pemulihan ekonomi serta penanganan tantangan Covid-19," sambung Sri Mulyani.