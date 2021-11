Pertamina Temukan Potensi Cadangan Minyak di Lapangan Krisna, Kepulauan Seribu

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anak usaha PT Pertamina (Persero), Pertamina Hulu Offshore South Sumatera (OSES) menemukan potensi cadangan minyak di Lapangan Krisna, sekitar wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta.

Direktur Utama Pertamina Hulu Energi Budiman Parhusip mengatakan, saat ini sedang melakukan penghitungan data dari hasil temuan tersebut untuk pembangunan fasilitas yang ada.

Baca juga: Pertamina Dinilai Lambat Bangun Kilang, PKS: Ahok Jangan Banyak Bicara

“Kami sedang lakukan naturasinya dan kami kembangkan. Jadi bisa tight in ke existing facility," kata Budiman saat The 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2021(IOG 2021), Bali, Selasa (30/11/2021).

Adapun perkiraan cadangan minyak di Lapangan Krisna mencapai 20 juta barel.

Baca juga: Revisi Undang-undang Migas Ditargetkan Rampung Akhir 2022

Selain itu, kata Budiman, Pertamina Hulu pada tahun ini secara agresif melakukan pengeboran 370 sumur dan pada tahun depan sebanyak 800 sumur.

"Ke depan terus bertambah lagi 2 ribu sumur pengembangan. Untuk investasi, kami berkomitmen, kami memiliki keseimbangan yang baik untuk melakukan itu," papar Budiman.

Baca juga: Bahlil Lahadalia Sebut Perizinan Hulu Migas Ada di BKPM Mulai Tahun Depan

Menurutnya, dalam eksplorasi blok baru diperlukan studi bersama dengan perusahaan asing untuk mendapatkan teknologi terkini.

"Jadi menyelaraskan untuk mengurangi emisi, efisien menggunakan bahan bakar dan bagaimana kami juga dapat teknologi baru untuk mengurangi emisi karbon," ujarnya.