Bank Mandiri Bidik Transaksi Non Tunai Rp 15 Miliar di Urban Sneaker Society 2021

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Bank Mandiri Tbk (Persero) menggenjot transaksi non tunai atau cashless dengan ikut serta dalam Urban Sneaker Society 2021 di Jakarta Convention Center (JCC).

SVP Retail Deposit Product And Solution Group Bank Mandiri Evi Dempowati mengatakan, perseroan memberikan program promo untuk transaksi pembayaran dengan alat pembayaran non tunai Bank Mandiri, yakni super app Livin’ By Mandiri, Mandiri Kartu Kredit dan Mandiri Kartu Debit.

Baca juga: Bangkitkan Wirausaha Muda, Bank Mandiri Gelar Capital League WMM

"Kami berharap, para penggemar sneaker yang datang dapat menikmati transaksi tanpa ribet ala Bank Mandiri," kata Evi, Kamis (2/12/2021).

Menurutnya, Urban Sneaker Society yang diadakan setiap tahun, menjadi bagian dari upaya Bank Mandiri mendukung pemulihan ekonomi nasional dan pertumbuhan bisnis pelaku industri kreatif, khususnya brand dan produk karya anak bangsa.

Dengan sederet rangkaian kegiatan pada acara tersebut, kata Evi, Bank Mandiri optimis nilai transaksi Urban Sneaker Society 2021 mampu menembus lebih Rp 15 miliar dengan jumlah pengunjung offline mencapai sedikitnya 20 ribu pengunjung.

Baca juga: Urban Sneaker Society 2021 Event Sneakers Tahunan Digelar Di Jakarta Convention Center

"Kami berharap Urban Sneaker Society 2021 ini dapat menjadi sinyal pemulihan ekonomi nasional dan kembali menggairahkan minat transaksi di masyarakat," paparnya.

Di samping itu, Evi meyakini lewat optimalisasi digital yang ditandai dengan peluncuran Financial Super App Livin' by Mandiri berlogo kuning, transaksi finansial Bank Mandiri akan terus meningkat.

Baca juga: Produk Fesyen Collectibles dari Sneakers Sampai Streetwear Siap Kamu Borong di Kick Avenue Fair 2021

"Sejak diluncurkan 2 Oktober 2021 lalu, Livin' by Mandiri berlogo kuning merupakan layanan Super App terbaru Bank Mandiri yang memiliki beragam WOW fitur untuk mempermudah transaksi nasabah," papar Evi.

Adapun nilai transaksi finansial Livin' by Mandiri hingga akhir November 2021 telah menembus lebih dari Rp 1.500 triliun dengan jumlah pengunduh sebanyak lebih dari 9 juta pengguna.