Gara-gara Pernyataan Jerome Powell, Harga Emas Mengalami Pelemahan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga emas melemah karena komentar terbaru dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell yang mendukung ekspektasi untuk pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat.

Hal tersebut membayangi arus masuk pada aset safe-haven yang karena omicron.

Kamis (2/12/2021) pukul 16.15 WIB, harga emas spot turun 0,7% menjadi US$ 1.769,86 per ons troi. Harga emas berjangka untuk kontrak pengiriman Februari 2022 melemah 0,8% menjadi US$ 1.770,90 per ons troi.

Pada hari kedua kesaksiannya di hadapan Kongres, Powell mengatakan The Fed harus siap untuk menanggapi kemungkinan bahwa inflasi mungkin tidak akan surut pada paruh kedua tahun 2022 dan bahwa ia akan mempertimbangkan pengurangan pembelian obligasi yang lebih cepat pada pertemuannya akan dimulai pada 14 Desember.

Sementara emas yang dianggap sebagai aset lindung nilai inflasi, pengurangan stimulus dan kenaikan suku bunga mendorong imbal hasil obligasi pemerintah naik, meningkatkan biaya peluang untuk menahan emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil.

"Oleh karena itu, prospek penurunan yang lebih cepat mungkin bertindak sebagai batas kenaikan lebih lanjut dalam emas batangan," kata Michael Hewson, Kepala Analis Pasar di CMC Markets UK.

Dia menambahkan, dengan kemungkinan dolar AS yang lebih kuat dan imbal hasil Treasury yang lebih tinggi juga membebani emas.

Investor sekarang menunggu laporan pekerjaan AS untuk November yang akan dirilis pada hari Jumat, yang dapat mempengaruhi sikap suku bunga The Fed. Data menunjukkan, penggajian swasta meningkat 534.000 pekerjaan bulan lalu.

"Jumlah pekerjaan yang layak juga berpotensi mendorong emas lebih rendah, menuju $1.740, tetapi emas batangan secara keseluruhan tetap dalam kisaran, dibatasi sekitar US$ 1.810 dan suport di US$ 1.740," kata Hewson.

Di tempat lain, harga perak spot naik 0,1% menjadi US$ 22,32 per ons troi dan platinum menguat 0,7% ke US$ 939,75 per ons troi.

Namun, harga paladium turun 0,5% menjadi US$ 1.739,02 per ons troi.

