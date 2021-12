Diklaim Pertama di Indonesia, Ini Serunya Ngemall 4.0 Lewat Aplikasi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Diklaim pertama kali di dunia, Spotgue, startup teknologi lokal yang didukung oleh Microsoft for Startup Program, Asia Pacific, berkolaborasi dengan Living World Alam Sutera dan Mal Artha Gading, meluncurkan Mall 4.0 Experience.

Founder & CEO Spotgue Gerry Hasang menerangkan, kendati sebuah startup berbasis teknologi, lewat event ini pihaknya ingin menghadirkan kembali kedekatan kepada alam dan hewan.

"Terutama kepada anak-anak, remaja maupun pengunjung segala umur yang hadir di kedua mal, apalagi setelah cukup lama berada di rumah selama periode PPKM. Total ada dua ribu tanaman dan hewan peliharaan yang kita bagikan pada rangkaian event ini," ucapnya, Senin (6/12/2021).

Direktur Living World Alam Sutera Jannywati Hartini menerangkan, selama pandemi ini, pihaknya gunakan untuk berefleksi.

"Bagaimana kami bisa meningkatkan pengalaman berbelanja para pengunjung di mal. Untuk itu, kami berkolaborasi dengan Spotgue, sehingga pengunjung bisa melihat ketersediaan parkir, reservasi restauran, bahkan mendapatkan rekomendasi untuk makan dan berbelanja cukup lewat aplikasi,” ujarnya.

Sebagai bentuk perkenalan aplikasi Spotgue kepada pengunjung, pihak Mal dan Spotgue mengadakan serangkaian even aktivasi bertajuk Love Nature & Love Animal yang berlangsung 4, 5, 11 dan 12 Desember 2021.

Pengunjung yang mendownload aplikasi Spotgue bisa mengadopsi aneka pilihan tanaman atau hewan peliharaan. Seperti ada kaktus mini, ikan cupang, anak ayam, hamster hingga kura-kura brazil secara gratis.

Acara tersebut dihadiri oleh Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie dan Duta Besar dari tiga negara sahabat di antaranya HE Nico Barito (Dubes Seychelles untuk ASEAN), HE Belmiro José Malate (Dubes Mozambique untuk RI), dan HE Zuhair Al Shun (Dubes Palestina untuk RI).

“Warga Tangerang Selatan sudah 83 persen divaksinasi, sehingga kita bisa kembali nge-mall. Tentunya tetap dengan kehati-hatian. Saya apresiasi penjagaan protokol Kesehatan di Living World Alam Sutera dan saya ucapkan selamat atas penerapan teknologi digitalisasi 4.0 di Living World Alam Sutera,“ tuturnya.