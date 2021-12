Pemerintah Percepat Pengembangan KEK untuk Gaet Investasi

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mempercepat pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Saat ini Indonesia memiliki 19 KEK, yang terdiri dari 11 KEK industri dan delapan KEK pariwisata. Dari 11 KEK industri tersebut, sebanyak delapan diantaranya telah beroperasi.

Kedelapan KEK industri itu adalah KEK Arun Lhokseumawe, KEK Sei Mangkei, KEK Galang Batang, KEK Kendal, KEK MBTK (Maloy Batuta Trans Kalimantan), KEK Palu, KEK Bitung dan KEK Sorong.

Tahun lalu, nilai ekspor dari KEK Sei Mangkei mencapai Rp 5,18 triliun. Angka ini terus bertambah seiring dengan berlanjutnya produksi oleokimia dari kawasan tersebut.

Sedangkan KEK Palu mencatat pendapatan ekspor sebesar Rp 79,9 miliar. KEK juga diklaim membantu penciptaan lapangan kerja dan mewujudkan pemerataan ekonomi regional.

KEK Kendal misalnya, berhasil menyerap tenaga kerja terbanyak hingga mencapai 8.690 orang, diikuti KEK Galang Batang dengan jumlah penyerapan tenaga kerja sebanyak 4.531 orang.

"Secara keseluruhan, jumlah tenaga kerja yang telah terserap dengan hadirnya KEK-KEK telah mencapai lebih dari 27.000 orang," tutur Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian Eko S.A. Cahyanto, Senin (6/12/2021).

Selanjutnya, tiga KEK lainnya masih dalam tahap pembangunan, yaitu KEK Batam Aero Technic (BAT), KEK Tanjung Api-api dan KEK Gresik.

"Kinerja ekspor produk yang berasal dari KEK terus berjalan dan terus meningkat. Hal ini menandakan bahwa kebijakan pemerintah masih on the right track," ungkap Eko.

