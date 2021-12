Bisnis Ikan Hias Jadi Peluang Menjanjikan, Nilai Ekspornya Mampu Tembus Jutaan Dolar AS

Ikan arwana jenis super red. Bisnis Ikan Hias Jadi Peluang Menjanjikan, Nilai Ekspornya Tembus Jutaan Dolar AS

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong peningkatan bisnis ikan hias di dalam negeri.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Artati Widiarti menuturkan, di masa pandemi seperti sekarang ini, ikan hias semakin diminati lantaran mampu memberikan manfaat positif.

Manfaat tersebut seperti mengurangi stres, menghilangkan jenuh, dan therapeutic.

"Mengoleksi ikan hias sudah lama menjadi hobi yang populer di Indonesia. Kondisi ini dapat dijadikan peluang bisnis yang menjanjikan," Artati dalam keterangannya dikutip Selasa (7/12/2021).

Dirinya mengatakan selama 2020, nilai ekspor ikan hias jenis Arwana Super Red ke Tiongkok mencapai 3,09 juta dolar AS, diikuti oleh Taiwan 205,3 ribu dolar AS dan Singapura 25,8 ribu dolar AS.

Kemudian nilai ekspor Arwana Jardini ke pasar Tiongkok mencapai 34,9 ribu dolar AS, diikuti oleh Malaysia 30,3 ribu dolar AS dan Singapura 14,8 ribu dolar AS.

Dikatakannya, potensi ekspor ikan hias Indonesia utamanya ikan endemik sangat tinggi, hal ini karena ikan endemik memiliki daya saing tinggi dan tidak dimiliki oleh negara lain.

"Beberapa jenis ikan hias endemik Indonesia antara lain Arwana, Botia, Belida, Tiger Fish, Sepat Mutiara, Sae, Red Rainbow dan Balashark," sambungnya.

KKP juga telah mengeluarkan kebijakan untuk menjembatani antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ikan Arwana.